Reprezentacja Japonii zajęła trzecie miejsce w fazie zasadniczej Ligi Narodów kobiet, a w ćwierćfinale rozgrywek trafiła na Turcję. Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni pokonały rywalki po tie-breaku i awansowały do półfinału. W nim po emocjonującym spotkaniu musiały uznać wyższość Brazylijek (2:3). I podobnie jak Polki, które w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie również doznały bolesnej porażki, miały tylko niespełna dobę na to, by przygotować się do meczu o brąz.