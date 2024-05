Totalna dominacja Polek. Nie do wiary, co może wydarzyć się za chwilę

Fantastyczna passa rozpoczęła się dla zespołu Stefano Lavariniego w tureckiej Antalyi , która organizowała pierwszy w tym sezonie turniej Ligi Narodów. "Biało-Czerwone" odniosły komplet zwycięstw, nie tracąc przy tym seta. To był mistrzowski popis skuteczności.

Polki w pokonanym polu pozostawiły kolejno Włoszki, Holenderki, Japonki i Francuzki . Na drugi turniej, do Arlington w stanie Teksas, leciały w doskonałych humorach. Nastroje tonował tylko sam selekcjoner.

Polski podbiły Antalyę, teraz zdobywają Teksas. Są już blisko rekordowej serii

- Antalya to przeszłość - oznajmił w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl. - Teraz najbardziej interesuje mnie starcie z Serbią . To jest najważniejszy mecz i super silna drużyna.

Tym samym passa występów urosła do dziewięciu. Jak zauważa serwis Sport.pl, w meczach o stawkę to najlepszy rezultat od blisko 18 lat. Lepszy wynik wykręciły tylko "Złotka" dowodzone przez Andrzeja Niemczyka - w 2005 roku dominowały w 11 kolejnych spotkaniach .

Już w piątek Polki zmierzą się z Niemkami (godz. 20:00), dzień później zagrają z Amerykankami. W niedzielę mogą wracać do kraju z serią jedenastu zwycięstw na koncie. Wiele wskazuje na to, że to bardzo realny scenariusz.