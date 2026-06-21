Tego zwycięstwa może brakować. Niedosyt polskich siatkarek

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polskie siatkarki kończą rywalizację w Bangkoku porażką. W ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów przegrały 2:3 z reprezentacją Kanady. - Ten mecz kosztował nas wiele nerwów, to trochę nasze stracone szanse - ocenia Katarzyna Wenerska, rozgrywająca "Biało-Czerwonych". Polkom nie udało się zakończyć turnieju w Tajlandii z kompletem zwycięstw, a przed nimi zdecydowanie najtrudniejszy wyjazd w fazie zasadniczej Ligi Narodów.

Katarzyna Wenerska w czerwonym stroju z numerem 26 przy siatce, klaszcze, w tle kibice w biało-czerwonych barwach.
Katarzyna Wenerska, rozgrywająca polskiej kadryPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

W Nankinie, w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, Polska wygrała trzy spotkania, na koniec jednak przegrała 1:3 z Chinami. W Bangkoku było jeszcze lepiej - po trzech zwycięstwach przyszła porażka 2:3 z Kanadą, co oznacza przynajmniej punkt do tabeli Ligi Narodów.

Mimo wszystko jednak Polki nie zrealizowały w pełni swojego celu. Jak przekonywała rozgrywająca Alicja Grabka, chciały bowiem wywieźć z Tajlandii komplet zwycięstw.

- Po turnieju jest niedosyt, bo mamy trzy wygrane i jedną porażkę. Ta ostatnia porażka boli, ale myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że trzy poprzednie mecze wygrałyśmy, bo też nie były najłatwiejsze. Dużo materiału do analizy. Trzeba wrócić do Polski, trochę się zregenerować i wziąć do roboty - podsumowuje Katarzyna Wenerska, również rozgrywająca polskiej kadry.

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Niedzielne spotkanie z Kanadą pozostawia niedosyt, bo drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego w trakcie gry potrafiła wręcz zdeklasować rywalki, wygrywając czwartego seta 25:11. Z drugiej strony, także Kanadyjki wygrały jedną z partii wysoko, bo 25:16.

- Ten mecz kosztował nas wiele nerwów, to trochę nasze stracone szanse. Wydaje się, że ten mecz był ilustracją siatkówki kobiecej. Raz wygrywa jeden zespół, potem drugi wysoko. A co wyciągnąć z tego meczu? Nie wiem, bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie - przyznaje Wenerska.

Wszystko mogło zdarzyć się również w tie-breaku - choć rywalki przed końcówką miały trzy punkty przewagi, to Polki zdołały doprowadzić do wyniku 13:13. Tyle że potem przegrały dwie ostatnie akcje.

Po raz kolejny w Bangkoku nie udało się im jednak na dłuższą metę utrzymać wysokiego poziomu gry. Podobnie było w spotkaniach z Ukrainą i Holandią - w obu Polki wygrały dwa pierwsze sety, a potem rywalki zaskakiwały je w trzecim. Tamte spotkania kończyły się jednak zwycięstwami Polski 3:1.

- Skąd wahania formy? Sama chciałabym to wiedzieć. Mamy świadomość, że zwłaszcza w dzisiejszym meczu było bardzo dużo chaosu, niewymuszonych błędów. Nie chcę powiedzieć, że grałyśmy źle, bo momentami bardzo fajnie, ale bardzo falowałyśmy. I przez cały ten turniej źle wchodziłyśmy w te trzecie sety - zaznacza polska rozgrywająca.

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Porażka z Kanadą to strata cennych punktów. Turniej w Bangkoku był bowiem ostatnim w tym sezonie, w którym Polska rywalizowała wyłącznie z niżej klasyfikowanymi w rankingu FIVB drużynami.

Do gry wrócą 8 lipca w Osace. Tam, oprócz gospodyń z Japonii, ich rywalkami będą liderki Ligi Narodów z USA, wiceliderki z Brazylii i mistrzynie Europy z Turcji. O zwycięstwa nie będzie więc łatwo, a "Biało-Czerwone" muszą nadal walczyć o udział w turnieju finałowym. W nim weźmie udział siedem najlepszych drużyn oraz gospodynie z Chin.

- Ten ostatni turniej wydaje się być najmocniejszy. Uważam, że zespoły przyjadą w najsilniejszych składach. Ale to też plus, bo do gry z najlepszymi nie potrzeba się specjalnie motywować. Nie chcę powiedzieć, że tu nie było motywacji. Dla nas to będzie super sprawdzian. Mamy najbliższy tydzień na to, by poprawić każdy lement, w którym możemy być lepsze - przekonuje Wenerska.

Na razie Polska zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ligi Narodów. Jej przewaga nad dziewiątą Holandią wynosi pięć punktów.

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