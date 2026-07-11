Tego jeszcze nie było. Sensacja w Lidze Narodów, gigantki mogą mieć problem

Tajlandki przeżywają obecnie jeden z najpiękniejszych momentów w nowożytnej historii tamtejszej siatkówki. Co prawda Brazylijki przystąpiły do sobotniego starcia w rezerwowym składzie, ale zwycięstwo pozostaje zwycięstwem. Międzynarodowa federacja w mediach społecznościowych już zresztą odtrąbiła wielki sukces Azjatek, ponieważ te dopiero pierwszy raz w historii pokonały gigantki w ramach Ligi Narodów.

W każdym secie zawodniczki Ze Roberto nie przekroczyły nawet granicy dwudziestu punktów. Większej dominacji w wykonaniu Tajlandek nie dało się wyobrazić. Zaimponowała zwłaszcza Thatdao Nuekjang. 32-latka zdobyła 15 "oczek", atakując z prawie 70-procentową skutecznością. Środkowa do tego zaliczyła aż 6 wybloków oraz 2 punktowe bloki. Cenną dwucyfrową zdobycz dorzuciła także atakująca Pimpichaya Kokram. Obie panie zapewne długo nie zapomną dzisiejszego dnia.

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A Brazylijki, chcąc oszczędzić siły, skomplikowały sobie na własne życzenie sytuację w tabeli Ligi Narodów. Liczą się w niej przede wszystkim zwycięstwa. Po przegranej ekipy z Ameryki Południowej tyle samo triumfów co ona mają reprezentantki USA, z którymi zagrają bezpośrednio, oraz Włoszki. Podopiecznym Ze Roberto realnie grozi więc spadek na trzecią lokatę oznaczającą teoretycznie trudniejszego rywala w turnieju finałowym.

Oczywiście Brazylijki jeszcze mogą wygrać fazę zasadniczą rozgrywek, lecz w ostatnim pojedynku muszą pokonać wspomniane wyżej Amerykanki. Potyczka na papierze zapowiada się wyśmienicie. Tak samo zresztą jak ta z udziałem Polek. "Biało-Czerwone" wciąż nie są pewne przepustki do zmagań finałowych w Chinach i o wszystko zmierzą się z Japonkami. Początek starcia jutro o godzinie 12:20. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Żenska reprezentacja Tajlandii w siatkówce volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Żenska reprezentacja Tajlandii w siatkówce volleyballworld.com materiał zewnętrzny

siatkówka Grzegorz Wajda East News





Liga Narodów. Tajlandia - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport