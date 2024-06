Szalona radość polskich siatkarek. Kapitalny widok po triumfie z USA

"Troszkę patrzymy na ranking, myślimy o tym, co będzie kiedyś . Każde zwycięstwo przeciwko zespołom takim jak Stany Zjednoczone buduje nasz zespół mentalnie. Czy to skok w rankingu, czy skok mentalny, wszystko na plus" - podkreśla doświadczona siatkarka.

Polska coraz mocniejsza w rankingu FIVB. USA zostaje w tyle

Polki mogą więc już przymierzać się do startu w turnieju finałowym Ligi Narodów w Bangkoku. Ale to nie wszystko. Wygrana 3:1 z Amerykankami oznacza dla nich zysk 6,96 punktu do rankingu FIVB. Dzięki temu "Biało-Czerwone" umocniły się na trzecim miejscu w tym zestawieniu. Drużyna USA straciła bowiem taką samą liczbę punktów, a to właśnie ona znajduje się za plecami Polek. Obecnie przewaga drużyny Lavariniego nad Amerykankami to już ponad 23 punkty. Jej strata do Brazylii to dziewięć punktów.