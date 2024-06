Łzy polskich siatkarek i wielka radość. Stefano Lavarini bawił się z drużyną

Na parkiecie swoje kółko radości utworzyły siatkarki, obok w kręgu z radości skakali trenerzy z Lavarinim na czele. W końcu jednak Włoch dostał się "w obroty" siatkarek . Kółka się połączyły, Lavarini przez chwilę był w samym środku, gdzie "klapsami" powitała go środkowa Agnieszka Korneluk . To była radość w najczystszej postaci.

"Aż mam ciarki. To był niesamowity mecz, jeden z najlepszych w tym sezonie. Zaczęłyśmy to spotkanie z wielką wiarą, że możemy to zrobić. Wiedziałyśmy, co zrobiłyśmy źle w poprzednim spotkaniu z Brazylią. Wiedziałyśmy, że kiedy będziemy grać z większą agresją, możemy ją pokonać" - stwierdziła przed kamerą Volleyballworld TV kapitan kadry.