Stefano Lavariniemu kończy się czas. Przed siatkarkami kluczowe decyzje

Sprawa wydaje się jasna na rozegraniu i w ataku, skoro na ostatni turniej fazy interkontynentalnej Lavarini zabrał Malwinę Smarzek , a nie Monikę Gałkowską . Na innych pozycjach jest jednak więcej znaków zapytania. Olivia Różański i Martyna Czyrniańska wracają do gry po problemach ze zdrowiem dopiero w Hongkongu. Pod ich nieobecność błysnęła Natalia Mędrzyk , a są jeszcze Monika Fedusio i - przede wszystkim - Martyna Łukasik . Na libero kapitalnie spisuje się A leksandra Szczygłowska , ale przecież o powrót do formy na treningach z kadrą U-21 walczy Maria Stenzel . W Hongkongu są też cztery środkowe - czy jedna z nich zostanie w Paryżu zawodniczką numer 13?

Idealny moment na ostatnie testy. Cierpliwość potrzebna Lavariniemu i siatkarkom

Ten ostatni możliwy moment to 8 lipca, kiedy trzeba zgłosić ostateczną, wąską kadrę na igrzyska. Tyle że do tego czasu Polkom pozostało najwyżej pięć meczów o punkty - przy założeniu, że awansują do półfinału turnieju finałowego Ligi Narodów. Nie zmienia tego nawet ogłoszony przez Polski Związek Piłki Siatkowej Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, który zostanie rozegrany w Mielcu już po ogłoszeniu składu, w terminie od 16 do 19 lipca.