Stefano Lavarini 10 kwietnia ogłosił szeroką kadrę na tegoroczną Ligę Narodów, a na liście zawodniczek powołanych przez Włocha znalazło się 30 nazwisk. Selekcjoner do tureckiej Antalyi, gdzie rozegrano pierwszy turniej rozgrywek, zabrał 14 z nich - w kadrze zabrakło miejsca m.in. dla odpoczywającej po zakończonym niedawno sezonie klubowym J oanny Wołosz, Malwiny Smarzek czy dla wracającej do reprezentacji po kontuzji Zuzannie Góreckiej.

Stefano Lavarini: "Nie chodzi o to, żeby wszystkich uszczęśliwić"

"Jesteśmy tutaj, żeby osiągać wyniki i rozwijać się jako zespół. Kto gra, a kto nie, jest sprawą drugorzędną, bo jest też wiele kwestii, które dostrzegamy na treningach. W reprezentacji musimy znaleźć sposób na to, żeby zespół uformował się tak bardzo, jak to możliwe. Nie chodzi o to, żeby wszystkich uszczęśliwić, ale żeby drużyna działała, jak należy, a wszystkie zawodniczki były do dyspozycji" - wypalił.