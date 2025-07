Stefano Lavarini ogłosił skład na kolejny turniej. To one zagrają w Lidze Narodów

Polskie siatkarki pierwszy turniej interkontynentalny Ligi Narodów rozegrały w Pekinie, gdzie wygrały trzy z czterech spotkań. "Biało-Czerwone" uległy tylko Turczynkom i to po tie-breaku, co stanowiło dobry prognostyk przed drugim turniejem. W Belgradzie podopieczne Stefano Lavariniego spisały się jeszcze lepiej. Ograły kolejno Holenderki, Amerykanki, Niemki i Serbki , dzięki czemu zajmują drugie miejsce w tabeli rozgrywek, ustępując jedynie Włoszkom.

" Zrobiliśmy parę kroków do przodu w jakości ataku, w wyborach przy uderzeniach piłki . To był jeden z ważnych celów. W wielu setach widzieliśmy, jak ważna jest dla nas jakość naszych serwisów. Staramy się poprawiać w bloku i obronie, wiemy, że w tym elemencie możemy cały czas się rozwijać. Podobnie jak w rozegraniu, w przyjęciu. To kolejny temat, na który zwracamy uwagę. Rozegraliśmy jednak sporo satysfakcjonujących setów" - mówił po drugim turnieju Lavarini.

W piątek 4 lipca poznaliśmy nazwiska siatkarek powołanych na japoński turniej przez Lavariniego. Co ciekawe, włoski szkoleniowiec nie zdecydował się na zmiany i postawił na dokładnie te same zawodniczki, które wcześniej zabrał do Belgradu. A to oznacza, że na parkiecie ponownie zobaczymy największe gwiazdy kadry, w tym Malwinę Smarzek, Magdalenę Stysiak czy Agnieszkę Korneluk.