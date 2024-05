Do Turcji nie pojechała także Joanna Wołosz, która odpoczywała po długim sezonie ligowym we Włoszech. Obie zawodniczki pojawią się jednak w amerykańskim Arlington - Smarzek i Wołosz znalazły się w gronie powołanych na drugi turniej Ligi Narodów, o czym w czwartek poinformował w mediach społecznościowych Polski Związek Piłki Siatkowej. W kadrze zabrakło za to Agnieszki Korneluk, która świetnie spisywała się w pierwszych trzech meczach w Antalyi, a z Japonią nie zagrała z powodu problemów zdrowotnych.

