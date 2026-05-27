Stefano Lavarini odkrył karty. Te siatkarki zagrają w Lidze Narodów

Siatkarska kadra Polski pań w ramach wejścia w sezon reprezentacyjny rozegrała w drugiej połowie maja trzy spotkania na towarzyskim turnieju we włoskiej Genui - tam "Biało-Czerwone" odnotowały wyraźne zwycięstwo 3:0 nad Serbią i odniosły dwie porażki po zaciętych bojach z gospodyniami zmagań z Italii oraz Turczynkami.

Lavarini wyjawił swoją decyzję. Oto skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów w Nankinie

Teraz przed podopiecznymi Stefano Lavariniego już wyłącznie walka o punkty- i 27 maja poznaliśmy ostateczną listę powołań na zbliżający się pierwszy turniej Ligi Narodów. Oto, jakie zawodniczki wskazał selekcjoner:

Rozwiń

Pierwsza odsłona zmagań w LN w przypadku Polek będzie oznaczać wyprawę do Chin, a konkretnie do Nankinu, gdzie zmierzą się z gospodyniami współzawodnictwa, a także z Belgią, Czechami i... znowu Serbią. Mecze te dojdą do skutku między 3 a 7 czerwca.

W kolejnych tygodniach nasza drużyna będzie mierzyć się w Lidze Narodów odpowiednio z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą (w Bangkoku, między 17 a 21 czerwca) oraz z Turcją, USA, Brazylią i Japonią (w Osace, między 8 a 12 lipca).

Po Lidze Narodów... Mistrzostwa Europy. Polki czekają na medal już blisko dwie dekady

Warto też nadmienić, że przed naszymi zawodniczkami majaczy na horyzoncie jeszcze wyzwanie innego typu - mistrzostwa Europy, które odbędą się między 21 sierpnia a 6 września w czterech krajach: Azerbejdżanie, Czechach, Szwecji i Turcji.

Na czempionacie "Starego Kontynentu" reprezentacja Polski zagra w Węgrami, Łotwą, Słowenią, Niemcami oraz Turcją. W poprzedniej odsłonie ME, w roku 2023, "Biało-Czerwone" dotarły do ćwierćfinału. Po raz ostatni zdobyły zaś medale w ramach zmagań tej rangi w roku 2009, na własnym terenie.

siatkówka Burak Basturk AFP

siatkówka Grzegorz Wajda East News

Siatkówka (zdj. ilustracyjne) Conny Kurth / www.kurth-media.de materiały prasowe





Anna Obiała: My ten zespół tak naprawdę dopiero budujemy PZPS