Stefano Lavarini odkrył karty. Te siatkarki zagrają w Lidze Narodów

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Kobieca reprezentacja Polski w siatkówce ma już za sobą ostatnie szlify formy w towarzyskim turnieju w Genui - przed nią zaś inauguracyjna walka o realne punkty w Lidze Narodów, której pierwsza odsłona dojdzie do skutku na początku czerwca - w przypadku "Biało-Czerwonych" - w chińskim Nankinie. 27 maja selekcjoner Stefano Lavarini ogłosił listę zawodniczek, które zabierze ze sobą na rywalizację na Dalekim Wschodzie.

Stefano Lavarini, trener siatkarskiej reprezentacji Polski, w biało-czerwonej koszulce podczas meczu w hali.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

Siatkarska kadra Polski pań w ramach wejścia w sezon reprezentacyjny rozegrała w drugiej połowie maja trzy spotkania na towarzyskim turnieju we włoskiej Genui - tam "Biało-Czerwone" odnotowały wyraźne zwycięstwo 3:0 nad Serbią i odniosły dwie porażki po zaciętych bojach z gospodyniami zmagań z Italii oraz Turczynkami.

Włosi zgłosili się do Grbicia, wymowna reakcja Serba. Jest kolejny krok

Lavarini wyjawił swoją decyzję. Oto skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów w Nankinie

Teraz przed podopiecznymi Stefano Lavariniego już wyłącznie walka o punkty- i 27 maja poznaliśmy ostateczną listę powołań na zbliżający się pierwszy turniej Ligi Narodów. Oto, jakie zawodniczki wskazał selekcjoner:

Pierwsza odsłona zmagań w LN w przypadku Polek będzie oznaczać wyprawę do Chin, a konkretnie do Nankinu, gdzie zmierzą się z gospodyniami współzawodnictwa, a także z Belgią, Czechami i... znowu Serbią. Mecze te dojdą do skutku między 3 a 7 czerwca.

W kolejnych tygodniach nasza drużyna będzie mierzyć się w Lidze Narodów odpowiednio z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą (w Bangkoku, między 17 a 21 czerwca) oraz z Turcją, USA, Brazylią i Japonią (w Osace, między 8 a 12 lipca).

Polkę kuszono zmianą obywatelstwa, sama ogłosiła decyzję. Teraz rozczarowanie

Po Lidze Narodów... Mistrzostwa Europy. Polki czekają na medal już blisko dwie dekady

Warto też nadmienić, że przed naszymi zawodniczkami majaczy na horyzoncie jeszcze wyzwanie innego typu - mistrzostwa Europy, które odbędą się między 21 sierpnia a 6 września w czterech krajach: Azerbejdżanie, Czechach, Szwecji i Turcji.

Na czempionacie "Starego Kontynentu" reprezentacja Polski zagra w Węgrami, Łotwą, Słowenią, Niemcami oraz Turcją. W poprzedniej odsłonie ME, w roku 2023, "Biało-Czerwone" dotarły do ćwierćfinału. Po raz ostatni zdobyły zaś medale w ramach zmagań tej rangi w roku 2009, na własnym terenie.

Zobacz również:

Nikola Grbić
Reprezentacja siatkarzy

Włosi zgłosili się do Grbicia, wymowna reakcja Serba. Jest kolejny krok

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
zbliżenie na rękę osoby trzymającej piłkę do siatkówki marki Mikasa, wyraźnie widoczny żółto-niebieski wzór piłki na tle rozmytego, ciemnego otoczenia
siatkówkaBurak BasturkAFP
Cztery piłki do siatkówki marki Mikasa ułożone w rzędzie na sportowej ławce, dominują kolory żółty i niebieski z wyraźnym logo producenta.
siatkówkaGrzegorz WajdaEast News
Ręka zawodnika trzymająca piłkę do siatkówki plażowej z widocznym logotypem zawodów oraz kolorową opaską na nadgarstku.
Siatkówka (zdj. ilustracyjne)Conny Kurth / www.kurth-media.demateriały prasowe


Anna Obiała: My ten zespół tak naprawdę dopiero budujemyPZPS

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja