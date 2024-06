Stefano Lavarini odkrył karty. Oto kadra siatkarek na finały Ligi Narodów

Klaudia Alagierska, Agnieszka Korneluk, Kamila Witkowska, Magdalena Stysiak, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Aleksandra Szczygłowska, Joanna Wołosz, Martyna Czyrniańska, Justyna Łysiak, Malwina Smarzek, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Natalia Mędrzyk i Magdalena Jurczyk - to kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na nadchodzący turniej finałowy Ligi Narodów.

Do finałów zakwalifikowało się siedem najlepszych drużyn fazy grupowej oraz gospodynie. Na bardzo mocny zespół wygląda Brazylia, która przeszła przez fazę wstępną przeszła niepokonana, osiągając 34 punkty w 12 spotkaniach. Z pewnością głód zwycięstwa w kraju kawy jest spory, bo "Canarinhas" ostatni raz wygrały te rozgrywki w 2017 roku, gdy jeszcze obowiązywała nazwa "Grand Prix". Od powołania Ligi Narodów aż trzykrotnie zajmowała drugie miejsce (2019, 2021, 2022), więc z pewnością podopieczne Jose Roberto Guimaraesa (który jest na stanowisku już przez 21 lat) liczą, że za czwartym razem uda im się wygrać finał.

Z Polkami mogą się zmierzyć dopiero w potencjalnym finale, bo znajdują się po drugiej stronie drabinki. Nasze rodaczki będą miały trudne zadanie, bo Turczynki to obrończynie tytułu. Choć niemrawo zaczęły fazę grupową, to ich dyspozycja rośnie. Fakty są jednak takie, że skończyły w tabeli na szóstej pozycji, a zawodniczki Lavariniego na trzecim, więc umiarkowany optymizm nie jest bezpodstawny.