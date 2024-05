Stefano Lavarini odkrył karty na Ligę Narodów. Nie znalazł miejsca dla gwiazdy

Stefano Lavarini oparł kadrę na zawodniczkach, które w poprzednim sezonie stanowiły o sile reprezentacji Polski. Z 14 nazwisk na liście dziewięć to siatkarki, które w poprzednim sezonie rywalizowały w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy, a także wywalczyły kwalifikację olimpijską. Z zawodniczek, które przed rokiem regularnie występowały w kadrze, brakuje pięciu .

Libero Marię Stenzel wykluczyły problemy z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Musiała przejść zabieg i przez kilka tygodni będzie pauzować. Problemy z przeciążeniowym urazem stopy ma Monika Fedusio . W otwierających sezon sparingach z Holandią brakowało także Martyny Czyrniańskiej i Magdaleny Jurczyk , mimo że przebywały z kadrą na zgrupowaniu w Szczyrku. Do reprezentacji nie dołączyła jeszcze Joanna Wołosz , która przed tygodniem wygrała z Prosecco Doc Imoco Conegliano Ligę Mistrzyń .

Powroty do Ligi Narodów. Są Alagierska, Kowalewska i Mędrzyk, ale nie ma Smarzek