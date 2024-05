Stefano Lavarini nie oszczędził siatkarek po porażce. Widzi jedno zagrożenie

Stefano Lavarini powściągliwy w ocenie nowych siatkarek. "Jeden set towarzyskiego spotkania tego nie mówi"

- Po pierwszym meczu mówiłem o fazach przejściowych gry i połączeniach w ataku, ale liczy się również to, jakie decyzje podejmują atakujące, jakie wybierają uderzenia. W drugim meczu były gorsze niż w pierwszym, łatwo to zauważyć. Rywalki w pierwszych dwóch setach miały 10 tysięcy bloków, co oznacza, że nie pracowaliśmy, jak należy. Ale to część procesu - przekonuje trener.