Stefano Lavarini może być dumny. Kapitalny wyczyn polskich siatkarek

"Oczekiwaliśmy, że będziemy nawet bardziej konkurencyjni niż ostatecznie byliśmy. Dwa mecze z Brazylią i Japonią to osobne historie. W pierwszym brakowało nam ciągłości w grze. Po meczu z Japonią możemy po prostu powiedzieć, że przeciwnik był świetny, a my walczyliśmy. Przegraliśmy dwa mecze, więc wyciągniemy z tego turnieju lekcję, która pomoże nam się rozwinąć" - mówił po turnieju w Japonii Stefano Lavarini.

W kadrze prawdopodobnie znajdą się Martyna Łukasik i Aleksandra Szczygłowska, które indywidualnie wysoko uplasowały się w rankingach Ligi Narodów. Pierwsza z nich z 17 asami na koncie jest czwarta w zestawieniu najlepiej serwujących zawodniczek rozgrywek. Prowadzi Francuzka Iman Ndiaye (23 asy) przed Niemką Camillą Weitzel (19) i Dominikanką Gailą Gonzalez Lopez oraz Czeszką Elą Koulisiani, które z 18 sami na koncie są ex aequo trzecie. Co istotne, Ndiaye, Lopez i Koulisiani nie zakwalifikowały się ze swoimi drużynami do finałów, dzięki czemu Łukasik, o ile utrzyma wysoką formę, może je niebawem wyprzedzić.