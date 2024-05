Siatkarska reprezentacja Polski jest w tym sezonie nie do zatrzymania. "Biało-Czerwone" śrubują serię zwycięstw w Lidze Narodów, która liczy już sobie siedem spotkań . W dodatku niemal wszystkie mecze wygrywają do zera, do tej pory seta "urwały im" tylko mistrzynie świata z Serbii .

Kapitan polskich siatkarek o słowach Lavariniego. "Czasami nie są miłe, ale działają"

Po spotkaniu pytanie o pracę trenera usłyszała Joanna Wołosz , kapitan kadry, która stanęła do rozmowy z reporterką Volleyball World. Rozgrywająca, triumfatorka ostatniej Ligi Mistrzów, nie odnosiła się konkretnie do przywołanych powyżej słów trenera, ale rozpływała się w pochwałach dla Lavariniego .

"To przychodzi z naszej pewności siebie, prezentujemy to w każdym spotkaniu. To nasza duża zaleta, przewaga najlepszych zespołów, które po kilku straconych piłkach wracają. Jestem bardzo szczęśliwa, że nasz zespół to potrafi" - zaznaczyła Wołosz.