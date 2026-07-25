Siatkarska Liga Narodów 2026 wchodzi w decydującą fazę. Do turnieju finałowego w Makau awansowało siedem zespołów oraz gospodynie - Chinki. Pierwszy raz od kilku lat nie ma w nim "Biało - Czerwonych", które zajęły pierwsze miejsce niepremiowane awansem.

Z potyczek ćwierćfinałowych zwycięsko wyszły reprezentacje Brazylii, Włoch, Turcji i Chin. Właśnie ta ostatnia drużyna sprawiła potężną niespodziankę, bowiem pokonała 3:2 Amerykanki, które były najlepsze w fazie zasadniczej Ligi Narodów.

Chiny - Turcja w walce o finał Ligi Narodów. Trzysetowy bój w Makau

Chinki w półfinale zmierzyły się z Turczynkami, które były jednak faworytkami. Pierwszy set toczył się pod dyktando zespołu z Europy, który szybko wypracował sobie kilkupunktową przewagę, a w ataku nie do zatrzymania była Melissa Vargas (9 punktów w pierwszym secie - przyp. red.) Przy stanie 21:13 nastąpiła u nich jednak spora zapaść i gospodynie niesione dopingiem swoich fanów zdobyły sześć punktów z rzędu. Ostatecznie set padł łupem Turczynek, które triumfowały 25:21.

Gra Chinek w ataku opierała się głównie na Yushan Zhuang. Początek drugiego seta należał do gospodyń, które prowadziły 6:4. Później dwie długie serie punktowe zanotowały Turczynki, które wypracowały sobie kilkupunktową przewagę, którą nie sposób było roztrwonić. Świetnie w ataku dalej spisywała się Vargas, a cenne punkty z zagrywki dorzuciła Ilkin Aydin. Tak więc Turczynki wygrały 25:15 i już tylko set dzielił je od awansu do finału.

Trzecia odsłona spotkania była najbardziej wyrównana. Turczynki wypracowały sobie trzypunktową przewagę (13:10), ale absolutnie nie można było mówić o ich dominacji. Dla gospodyń nie było straconych piłek. Od stanu 14:14 Turczynki zaczęły jednak przechylać szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Cztery punkty z rzędu sprawiły, że na tablicy wyników zrobiło się 18:14. Chwilę później było już po meczu. Turcja triumfowała 25:20 i zameldowała się w finale.

Znamy skład finału Ligi Narodów

Tym samym Turczynki będą walczyć o swoje drugie złoto Ligi Narodów. Drużyna ta najlepsza okazała się w turnieju finałowym w Arlington w 2023 roku.

Wielki finał Brazylia - Turcja zaplanowano na niedzielę (26 lipca), godz. 13:30. Wcześniej (o godz. 9:30) Włochy i Chiny zagrają o brązowy medal. Relacje tekstową "na żywo" z finału będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Transmisje z meczów Ligi Narodów obejrzycie na antenach Polsatu Sport.

Statystyki meczu Chiny 0 - 3 Turcja (K) Próby ataku 36 54 Błędy przeciwnika 12 9 Błędy drużyny 9 12 Błędy w ataku 7 5 Błędy serwisowe 2 6 Asy serwisowe 2 5

Melissa Vargas, największa gwiazda reprezentacji Turcji volleyballworld.com materiały prasowe





Liga Narodów. Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport