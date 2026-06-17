Siatkarski nokaut w meczu Polek. 25:12, a to nie był koniec

Polskie siatkarki rozpoczęły Ligę Narodów od trzech zwycięstw i jednej porażki w Nankinie w Chinach. Po tym turnieju większość kadry pozostała w Azji i bez powrotu do Polski przeniosła się do Bangkoku.

Na turniej w mieście, w którym przed rokiem "Biało-Czerwone" rywalizowały w mistrzostwach świata - skończyły w ćwierćfinale - do drużyny dołączyły trzy nowe siatkarki. Dwie z nich, Magdalena Stysiak i Sonia Stefanik, rozpoczęły mecz z Bułgarią w podstawowej szóstce. W rezerwie pozostała Paulina Damaske.

A polskie siatkarki rozpoczęły spotkanie koncertowo. Szybko uciekły na trzy punkty, ale na dobre rozpędziły się od wyniku 10:8. Wówczas w pole zagrywki weszła rozgrywająca Katarzyna Wenerska - i pozostała w nim do wynoku 18:10!

Przy jej serwisach Bułgarki zupełnie się pogubiły. Świetnie funkcjonował polski blok, dwa punkty zdobyła nim środkowa Maja Koput. Dobrze w grę drużyny wpisała się Stefanik, która zdobyła w pierwszym secie cztery punkty atakiem. Trener rywalek Marcello Abbondanza wytykał swoim siatkarkom błędy w czasie przerw, a Polki do końca napierały. Skończyło się pogromem 25:12.

Koncert w pierwszym secie, wyrównana gra w drugim. Magdalena Stysiak pomogła w kluczowym momencie

W drugiej partii "Biało-Czerwone" aż tak bardzo nie uciekły rywalkom, ale i tak w połowie partii miały już znaczną przewagę. Dobrze w ataku spisała się Julita Piasecka, a po jej zagrywce kolejnym blokiem popisała się Koput. Efekt? Prowadzenie 13:9.

Ale tym razem Bułgarki były w stanie odpowiedzieć. Kiedy asem serwisowym polski zespół zaskoczyła Mikaela Stojanowa, 20-letnia atakująca, Polska prowadziła już tylko 15:14. A po dwóch autowych atakach Piaseckiej przegrywała 16:17.

Końcówka partii przyniosła więc sporo emocji, ale Polki ostatecznie nie dały się przełamać rywalkom. Bułgarki w ważnych momentach popełniały błędy, a w drużynie Stefano Lavariniego dobrze spisała się wówczas Stysiak. Wcześniej miała stosunkowo niewielki udział w ataku, ale skończyła ważną piłkę w końcówce i przypieczętowała wygraną Polski 25:22 asem serwisowym.

Zamieszanie na początku trzeciego seta. Lavarini aż poszedł do trenera Bułgarek

Bułgarki przyleciały do Tajlandii jako 20. zespół w rankingu FIVB - jeden z niżej notowanych w Lidze Narodów. W czasie pierwszego tygodnia rozgrywek wygrały tylko jedno z czterech spotkań, z Dominikaną, ale też miały rywalki ze ścisłej światowej czołówki - Włoch, Brazylii i Turcji.

Z Polkami też było im trudno. Na początku trzeciej partii pod siatką wybuchło jednak spore zamieszanie, bo sędziowie nie dostrzegli podwójnego odbicia przy przyjęciu zagrywki Koput. Lavarini aż przeszedł na stronę rywalek, by ustalić przebieg wydarzeń z Abbondanzą. Po długiej przerwie i analizie wideo sędziowie w końcu zweryfikowali jednak akcję na korzyść Polek.

I "Biało-Czerwone" po chwili prowadziły już 7:2. Tyle że przewaga błyskawicznie stopniała do punktu. Problemy Polek szybko zostały jednak rozwiązane, w ataku nieźle pokazywały się Piasecka i Stysiak - wkrótce ich zespół prowadził już 14:10. Przewagę powiększył efektowny atak Stefanik w kontrataku, różnica sięgnęła siedmiu punktów.

Tyle że Polki znów wpadły w kłopoty. Nie radziły sobie z przyjęciem zagrywki, to przełożyło się na problemy w ataku. I przegrywały 22:23. W końcówce jednak Bułgarki znów się pogubiły i to Polska wygrała 25:23, kończąc mecz zwycięstwem 3:0.

Już w czwartek kolejne spotkanie "Biało-Czerwonych" w Bangkoku. Siatkarki Lavariniego o godz. 12 zmierzą się z Ukrainą, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Bułgaria: Sławczewa, Paskowa, Sajkowa, Nanewa, Milanowa, Stojanowa - Todorowa (libero) oraz Paszkulewa (libero), M. Nikołowa, Wenewa, Gunczewa, Ninowa

Polska: Stysiak, Stefanik, Lampkowska, Wenerska, Koput, Piasecka - Szczygłowska (libero) oraz Łysiak, Grabka, Szczurowska, Damaske

Statystyki meczu Bułgaria (K) 0 - 3 Polska (K) Próby ataku 36 39 Błędy przeciwnika 9 24 Błędy drużyny 24 9 Błędy w ataku 11 5 Błędy serwisowe 11 2 Asy serwisowe 5 4

Julita Piasecka w meczu Polska - Bułgaria volleyballworld.com materiały prasowe

Blok polskich siatkarek w meczu z Bułgarią VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak wróciła do reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe





Stefano Lavarini: Każdy dzień jest po to, by poprawiać swoje umiejętności Polsat Sport