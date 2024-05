Siatkarski nokaut w Lidze Narodów. Polki bez litości dla rywalek

Na spotkanie z Koreą Południową trener Stefano Lavarini desygnował nieco przemeblowany skład. Wolne dostała Magdalena Stysiak, do składu wskoczyła wracająca do gry w reprezentacji Malwina Smarzek . Zmiany były także na środku, rozegraniu i przyjęciu. Włoch miał jednak nieco ograniczone pole manewru. Do gry nie była bowiem zdolna Martyna Czyrniańska, która w tym turnieju nie pomoże drużynie - zastąpiła ją Julita Piasecka, ale ze względów proceduralnych nie mogła jeszcze pomóc koleżankom.

