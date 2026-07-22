Siatkarski nokaut w Lidze Narodów. Aż przykro było patrzeć

Reprezentacja Holandii w fazie zasadniczej Ligi Narodów zajęła siódme miejsce - ostatnie premiowane awansem do turnieju finałowego w Makau. Okazała się o punkt lepsza od polskiej drużyny, która po trzech sezonach z rzędu na podium tym razem skończyły poza finałami.

Ale Holenderki w ćwierćfinale Ligi Narodów trafiły na rywalki z najwyższej półki. Włoszki w ubiegłym sezonie zdobyły złoto, potem dołożyły do tego mistrzostwo świata w Tajlandii - a przecież to również aktualne mistrzynie olimpijskie. W fazie zasadniczej tegorocznej LN były drugie, przegrały tylko dwa spotkania.

Kapitalny początek mistrzyń świata. Rywalki bezradne, koncert Ekateriny Antropovej

I już na początku spotkania faworytki odskoczyły Holandii. Szybko pierwszy punkt zdobyła Ekaterina Antropova. Włoska siatkarka rosyjskiego pochodzenia była w tym sezonie testowana w roli przyjmującej, ale wróciła już na nominalną pozycję atakującej. A jej drużyna błyskawicznie objęła prowadzenie 8:3.

Holenderki zdołały jednak wygrać cztery akcje z rzędu i doskoczyć do rywalek na zaledwie punkt. Włoszki jednak dogonić się nie dały, a w drugiej części seta zdominowały rywalki. Co prawda w końcówceich przewaga nieco zmalała, ale - przy sześciu punktach zdobytych przez Antropovą - pewnie wygrały 25:21.

Początek drugiego seta obrazu gry nie zmienił. Po kontrataku wykończonym przez Sarah Fahr Włoszki prowadziły już 6:1. Przewaga obrończyń tytułu jeszcze wzrosła przy zagrywkach Miriam Sylli. Trener Holenderek Felix Koslowski przy wyniku 7:15 wykorzystał drugą przerwę, ale Włoszek to nie zatrzymało. Swoje zagrywką zrobiła Antropova, szansę z rezerwy dostała Paola Egonu. Przewaga mistrzyń świata nie podlegała dyskusji, wygrały 25:16.

Bronią tytułu, są już w półfinale. Włoszki czekają na rywalki

Przez większość drugiego seta holenderskie siatkarki były wręcz bezradne. Ale na początku trzeciego seta w końcu były w stanie podbijać ataki rywalek i minimalnie odskoczyć na dwa punkty. To była jednak tylko chwila. Po serwisie Anny Danesi Włoszki objęły bowiem prowadzenie 4:3, po chwili funkcjonować zaczął ich blok. I znów Koslowski musiał szybko przerwać grę.

Tyle że wkrótce mistrzynie świata prowadziły już 12:7. Co prawda w drugiej części seta Julio Velasco, trener Włoszek, w pewnym momencie też poprosił o czas, by uspokoić grę, ale jego siatkarki nie miały większych problemów. Dobrze w ataku spisywała się Miriam Sylla, a reprezentacja Włoch zwyciężyła 25:16, zamykając mecz wynikiem 3:0.

Holenderki kończą więc Ligę Narodów na ćwierćfinale. Włoszki czekają na półfinałowe rywalki. Wyłoni je drugie środowe spotkanie, w którym Japonia zmierzy się z Brazylią.

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Statystyki meczu Włochy (K) 3 - 0 Holandia (K) Próby ataku 42 38 Błędy przeciwnika 16 10 Błędy drużyny 10 16 Błędy w ataku 2 9 Błędy serwisowe 5 6 Asy serwisowe 7 2

Anna Danesi, środkowa i kapitan reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Holandii volleyballworld.com materiały prasowe

Sarah Fahr, środkowa reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe





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