Siatkarski nokaut, a potem taki zwrot. Sensacja w Lidze Narodów
Ostatni ćwierćfinał Ligi Narodów siatkarek w Makau okazał się zdecydowanie najbardziej zaciętym. Zdecydowanymi faworytkami były wicemistrzynie olimpijskie z USA, najlepsza drużyna fazy zasadniczej. Po znakomitym pierwszym secie Amerykanki przegrały jednak dwie partie z gospodyniami turnieju. O losach meczu zdecydował tie-break, w którym lepsza okazała się reprezentacja Chin. Wygrała mecz 3:2, a w sobotnim półfinale zagra z Turcją. Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.
Chinki, gospodynie turnieju w Makau, przystąpiły do rywalizacji jako ostatnie. To ich mecz przyciągnął największą uwagę miejscowych kibiców, ale też stało przed nimi trudne zadanie. Amerykanki w fazie zasadniczej spisały się bowiem znakomicie, przegrywając tylko dwa spotkania - w tym 2:3 z reprezentacją Polski.
A siatkarki z Chin zajęły w stawce dopiero dziewiąte miejsce, za "Biało-Czerwonymi", i udział w turnieju finałowym dostały z przydziału dla gospodyń. W pierwszym secie różnica między nimi i liderkami po rundzie zasadniczej była aż nadto widoczna.
Nokautujący cios na początek. A potem liderki Ligi Narodów dały się zaskoczyć
Amerykanki od początku zdominowały rywalki. Znakomicie spisywały się w ataku, w którym duże zagrożenie stanowiła środkowa Dana Rettke - zdobyła w pierwszym secie cztery punkty w ofensywie. A jej drużyna atakowała z 74-procentową skutecznością.
Przewaga Amerykanek szybko urosła do aż ośmiu punktów. Nawet w bloku, który miał być siłą Chinek, to drużyna z USA zdziałała w tej partii więcej. Jednostronne widowisko skończyło się siatkarskim nokautem 25:15. Tak wysoko seta nie przegrał dotąd w turnieju finałowym w Makau nikt.
Druga partia już tak jednostronna nie była. Chinki na początku korzystały z dobrego przyjęcia, co przekładało się na grę środkiem w ataku. I to gospodynie prowadziły, choć nie potrafiły zbudować sobie większej przewagi.
A Amerykanki wykorzystały już pierwsze potknięcia rywalek. Kiedy kontratak na punkt zamieniła Logan Eggleston, prowadziły 11:7. Co prawda as serwisowy Xiangyu Gong zmniejszył straty Chinek do punktu, ale wydawało się, że drużyna z USA ma sytuację pod kontrolą. Gospodynie doprowadziły jednak do remisu 18:18. Prawdziwe problemy Amerykanek zaczęły się jednak od wyniku 20:20, gdy przegrały trzy akcje z rzędu. Tego już nie odrobiły, przegrały seta 23:25.
Liga Narodów siatkarek. Tie-break w półfinale
W trzeciej partii po początkowej dominacji Amerykanek nie było już śladu. Siatkarki z USA miały coraz większe problemy z przyjęciem zagrywki. Chinki w tym elemencie radziły sobie świetnie, objęły prowadzenie 15:13. A kiedy serwisem na rywalki nacisnęła Xin Tang, odskoczyły na aż pięć punktów. Sama 22-letnia siatkarka zdobyła dla drużyny w tym secie siedem "oczek", a Amerykanki strat już nie odrobiły. Chiny wygrały 25:20 i sensacja była coraz bliżej.
Na początku czwartej partii grające pod coraz większą presją wicemistrzynie olimpijskie dotrzymywały jednak kroku niesionym dopingiem gospodyniom. Amerykanki zaczęły podbijać piłki w obronie, po skutecznym ataku Jordan Thompson prowadziły 12:9. Z czasem ich przewaga wzrosła do pięciu punktów, Chinki nie ustrzegły się błędów w ataku. Znów lepiej wyglądał amerykański blok i drużyna USA wygrała 25:17, doprowadzając do tie-breaka.
A w nim szybko objęła prowadzenie 5:2, gdy szczelny blok postawiła Rettke. Chinki doprowadziły do remisu 6:6, ale potem przegrały dwie akcje i znów musiały gonić rywalki. Kolejny zryw zapewnił im jednak remis 10:10, a kibicom emocjonującą końcówkę. Chiński blok dał gospodyniom prowadzenie, potem dwa punkty zapasu. I to siatkarki z Azji sensacyjnie wygrały 15:13, zwyciężając w meczu 3:2.
W półfinale na reprezentację Chin czekają już Turczynki. W czwartek mistrzynie Europy pokonały 3:1 Kanadę. Drugą parę półfinałową stworzą Włoszki i Brazylijki. Najbliższe mecze w sobotę, spotkania o medale zaplanowano na niedzielę. Transmisje wszystkich meczów Ligi Narodów siatkarek na antenach Polsatu Sport.