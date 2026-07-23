Siatkarski nokaut, a potem taki zwrot. Sensacja w Lidze Narodów

Chinki, gospodynie turnieju w Makau, przystąpiły do rywalizacji jako ostatnie. To ich mecz przyciągnął największą uwagę miejscowych kibiców, ale też stało przed nimi trudne zadanie. Amerykanki w fazie zasadniczej spisały się bowiem znakomicie, przegrywając tylko dwa spotkania - w tym 2:3 z reprezentacją Polski.

A siatkarki z Chin zajęły w stawce dopiero dziewiąte miejsce, za "Biało-Czerwonymi", i udział w turnieju finałowym dostały z przydziału dla gospodyń. W pierwszym secie różnica między nimi i liderkami po rundzie zasadniczej była aż nadto widoczna.

Nokautujący cios na początek. A potem liderki Ligi Narodów dały się zaskoczyć

Amerykanki od początku zdominowały rywalki. Znakomicie spisywały się w ataku, w którym duże zagrożenie stanowiła środkowa Dana Rettke - zdobyła w pierwszym secie cztery punkty w ofensywie. A jej drużyna atakowała z 74-procentową skutecznością.

Przewaga Amerykanek szybko urosła do aż ośmiu punktów. Nawet w bloku, który miał być siłą Chinek, to drużyna z USA zdziałała w tej partii więcej. Jednostronne widowisko skończyło się siatkarskim nokautem 25:15. Tak wysoko seta nie przegrał dotąd w turnieju finałowym w Makau nikt.

Druga partia już tak jednostronna nie była. Chinki na początku korzystały z dobrego przyjęcia, co przekładało się na grę środkiem w ataku. I to gospodynie prowadziły, choć nie potrafiły zbudować sobie większej przewagi.

A Amerykanki wykorzystały już pierwsze potknięcia rywalek. Kiedy kontratak na punkt zamieniła Logan Eggleston, prowadziły 11:7. Co prawda as serwisowy Xiangyu Gong zmniejszył straty Chinek do punktu, ale wydawało się, że drużyna z USA ma sytuację pod kontrolą. Gospodynie doprowadziły jednak do remisu 18:18. Prawdziwe problemy Amerykanek zaczęły się jednak od wyniku 20:20, gdy przegrały trzy akcje z rzędu. Tego już nie odrobiły, przegrały seta 23:25.

Liga Narodów siatkarek. Tie-break w półfinale

W trzeciej partii po początkowej dominacji Amerykanek nie było już śladu. Siatkarki z USA miały coraz większe problemy z przyjęciem zagrywki. Chinki w tym elemencie radziły sobie świetnie, objęły prowadzenie 15:13. A kiedy serwisem na rywalki nacisnęła Xin Tang, odskoczyły na aż pięć punktów. Sama 22-letnia siatkarka zdobyła dla drużyny w tym secie siedem "oczek", a Amerykanki strat już nie odrobiły. Chiny wygrały 25:20 i sensacja była coraz bliżej.

Na początku czwartej partii grające pod coraz większą presją wicemistrzynie olimpijskie dotrzymywały jednak kroku niesionym dopingiem gospodyniom. Amerykanki zaczęły podbijać piłki w obronie, po skutecznym ataku Jordan Thompson prowadziły 12:9. Z czasem ich przewaga wzrosła do pięciu punktów, Chinki nie ustrzegły się błędów w ataku. Znów lepiej wyglądał amerykański blok i drużyna USA wygrała 25:17, doprowadzając do tie-breaka.

A w nim szybko objęła prowadzenie 5:2, gdy szczelny blok postawiła Rettke. Chinki doprowadziły do remisu 6:6, ale potem przegrały dwie akcje i znów musiały gonić rywalki. Kolejny zryw zapewnił im jednak remis 10:10, a kibicom emocjonującą końcówkę. Chiński blok dał gospodyniom prowadzenie, potem dwa punkty zapasu. I to siatkarki z Azji sensacyjnie wygrały 15:13, zwyciężając w meczu 3:2.

W półfinale na reprezentację Chin czekają już Turczynki. W czwartek mistrzynie Europy pokonały 3:1 Kanadę. Drugą parę półfinałową stworzą Włoszki i Brazylijki. Najbliższe mecze w sobotę, spotkania o medale zaplanowano na niedzielę. Transmisje wszystkich meczów Ligi Narodów siatkarek na antenach Polsatu Sport.

Siatkarki reprezentacji Chin podniosły się po przegranym pierwszym secie volleyballworld.com materiały prasowe

Amerykańskie siatkarki świetnie zaczęły mecz z Chinkami volleyballworld.com materiały prasowe

Kadr z meczu USA - Chiny volleyballworld.com materiały prasowe





Liga Narodów. Najlepsze akcje środowych ćwierćfinałów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport