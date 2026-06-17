Trzy zwycięstwa w czterech meczach w Chinach, a teraz efektowny początek rywalizacji w Tajlandii - tak prezentuje się dotychczasowy bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. W środę w Bangkoku "Biało-Czerwone" pokazały jednak dwie twarze.

W pierwszym secie rozbiły niżej notowaną reprezentację Bułgarii - w rankingu FIVB obie drużyny dzieliło 17 miejsc - aż 25:12. W drugim takiej przewagi już nie było. Polki wypracowały ją sobie w trzeciej partii, miały aż siedem punktów zaliczki, ale ją roztrowniły. Na koniec to one jednak okazały się lepsze w ostatnich akcjach i zamknęły spotkanie zwycięstwem 3:0.

Polskie siatkarki wygrały, ale Lavariniemu ine wszystko się podobało

Nic więc dziwnego, że po spotkaniu trener "Biało-Czerwonych" miał mieszane uczucia. W rozmowie z VolleyballWorld TV znalazł w grze drużyny pozytywy, ale i rzeczy, które szwankowały.

- Zagraliśmy świetnie w pierwszym secie. W drugim utrzymaliśmy dobrą jakość w defensywie, ale nasz atak mógłby spisać się lepiej. Zwolniliśmy trochę nasz rytm, musimy nad tym pracować, by utrzymywać go do końca. Gdy Bułgarki były w trzecim secie nawet bliżej nas, popełniły błędy, co znaczy, że nie zrobiliśmy zbyt wiele, by wygrać tego seta. Musimy więc bardziej naciskać - podkreśla Stefano Lavarini.

Włoch nie ma zbyt wiele czasu do następnego spotkania, bo już 24 godziny po meczu z Bułgarią jego drużyna zmierzy się z Ukrainą. Wskazał jednak elementy, które jego zawodniczki powinny "zabrać" ze sobą na kolejne spotkanie.

- Odnalezienie większej regularności - to jest nasz pomysł. Nastawienie z pierwszego seta, gra w obronie z drugiego - to były nasze najbardziej jakościowe elementy - zaznacza.

Stefano Lavarini o rywalizacji w drużynie. "By zespół mógł się rozwijać"

Lavarini w trakcie turnieju w Tajlandii ma do dyspozycji nieco inny skład niż ten, który rywalizował na otwarcie Ligi Narodów w Chinach. Do drużyny dołączyły Magdalena Stysiak, Sonia Stefanik i Paulina Damaske. Dwie pierwsze siatkarki rozegrały pełne spotkanie z Bułgarią.

- Mamy zbalansowane zawodniczki na różnych pozycjach. Naważniejsze, by pomagały drużynie, dawały jej to, co najlepsze. Mamy rozwiązania na podobnym poziomie, co utrzymuje poziom rywalizacji tak, by zespół mógł się rozwijać - przekonuje Lavarini.

Początek meczu Polska - Ukraina w czwartek o godz. 12. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Stefano Lavarini AA/ABACA East News

Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefano Lavarini Orhan Cicek AFP





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