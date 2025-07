Reprezentacja Polski w pierwszych dwóch turniejach siatkarskiej Ligi Narodów kobiet przegrała tylko jedno spotkanie, ulegając po pięciosetowym boju Turczynkom . Do japońskiej Chiby "Biało-Czerwone" przyleciały jako wiceliderki tabeli rozgrywek i chociaż z racji pełnienia roli gospodarza nie muszą martwić się o awans do turnieju finałowego, to w Kraju Kwitnącej Wiśni chcą kontynuować dobrą passę.

Spotkanie początkowo miało zaskakujący przebieg, bo Koreanki, które w starciu z Polkami były skazywane na "pożarcie", postawiły się naszym reprezentantkom. Pomocną dłoń rywalkom wyciągnęły zresztą same "Biało-Czerwone", które popełniały błędy. Po kiwce Stysiak w siatkę i zagrywce Wenerskiej w aut Polki przegrywały 2:4, później wprawdzie udało im się doprowadzić do stanu 7:7, ale zepsute rozgrywki i autowe ataki podopiecznych Lavariniego napędzały Koreanki.

"Biało-Czerwonym" nie pozostało nic innego, jak w czwartym secie postawić "kropkę nad i" i przypieczętować zwycięstwo za pełną pulę (za wygrane 3:0 i 3:1 otrzymuje się trzy punkty do tabeli rozgrywek). Początek partii był jednak dość wyrównany , po naszej stronie wprawdzie punktowały m.in. Łukasik i Smarzek, ale rywalki skutecznie odpowiadały. A nawet wyszły na prowadzenie (8:6), na co od razu zareagował Lavarini, prosząc o przerwę.

Polki były szeroko ustawione na boisku, co wykorzystywały Koreanki, co jakiś czas grając kiwką. "Biało-Czerwonym" po długiej pogoni udało się jednak w końcu doprowadzić do wyrównania (17:17), a po ataku Piaseckiej ze skrzydła po raz pierwszy od długiego czasu wyjść na prowadzenie. Koreanki szybko odpowiedziały, co zwiastowało zaciętą i emocjonującą końcówkę. W tej, granej punkt za punkt, górą były "Biało-Czerwone", które obroniły po drodze piłki setowe i finalnie wygrały 28:26, pieczętując zwycięstwo 3:1.