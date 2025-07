Sensacja w siatkarskiej Lidze Narodów, potęga na kolanach. Wynik poszedł w świat

Siatkarska reprezentacja Turcji w piątkowy wieczór w ramach Ligi Narodów kobiet zmierzyła się z Czechami i była zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Doszło jednak do ogromnej sensacji, bo Czeszki ograły aktualne mistrzynie Europy i to mimo szokującego wręcz przebiegu czwartego seta. W nim nasze południowe sąsiadki ugrały zaledwie... cztery punkty.