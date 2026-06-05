Sensacja w Lidze Narodów, wicemistrzynie olimpijskie ograne. Rośnie strata do Polek

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Za nami kolejne mecze siatkarskiej Ligi Narodów, w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego w akcji zobaczyliśmy m.in. wicemistrzynie olimpijskie z Paryża, czyli reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Drużyna USA w rankingu FIVB znajduje się kilka pozycji niżej niż Polska, a po ostatnim spotkaniu zamiast zniwelować część strat do "Biało-Czerwonych", dość nieoczekiwanie jeszcze ją powiększyła. Amerykanki bowiem przegrały z niżej notowanym zespołem.

Siatkarki reprezentacji Kanady i Stanów Zjednoczonych
Mecz Kanada - Stany Zjednoczone w Lidze Narodów siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe

Siatkarska Liga Narodów kobiet rozpoczęła się 3 czerwca, tego też dnia Polki rywalizujące w chińskim Nankin pokonały po tie-breaku Belgijki. Następnego dnia "Biało-Czerwone" poradziły sobie z Czeszkami, dzięki czemu wciąż utrzymują się na podium rankingu FIVB, który jest niezwykle istotny dla drużyn walczących o awans na kolejne igrzyska olimpijskie. Podopieczne Stefano Lavariniego muszą jednak nie tylko wystrzegać się wpadek i regularnie punktować, ale też liczyć na potknięcia rywalek.

Pierwszy turniej Ligi Narodów rozgrywany jest równolegle w trzech miastach, poza Nankin zawodniczki rywalizują w Quebecu i Brasilii. W pierwszej z lokalizacji swoje mecze rozgrywają aktualne wicemistrzynie olimpijskie, czyli Amerykanki. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych z przytupem rozpoczęła rywalizację, na "dzień dobry" ograła Ukrainę 3:0 (25:16, 25:17, 25:23). W kolejnym meczu, rozegranym w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, drużyna zajmująca obecnie szóste miejsce w rankingu FIVB, zmierzyła się z 12. drużyną tego zestawienia, czyli Kanadą.

Liga Narodów siatkarek. Niespodzianka w meczu USA - Kanada

Kanadyjki turniej rozgrywany przed własną publicznością rozpoczęły od porażki z Niemkami (1:3), a mecz z Amerykankami był dla nich okazją nie tylko do odniesienia pierwszego zwycięstwa w tegorocznych rozgrywkach, ale też do rewanżu za ostatnie mistrzostwa świata. To właśnie reprezentacja USA wyeliminowała drużynę z Kraju Klonowego Liścia w 1/8 finału ubiegłorocznego czempionatu, rozbijając ją w trzech setach.

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Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Teraz dość nieoczekiwanie role się odwróciły, pierwszy set wprawdzie był dość wyrównany, ale to Kanadyjkom finalnie udało się od stanu 21:21 przejąć inicjatywę i wygrać seta 25:22. W drugiej odsłonie meczu gospodynie turnieju od początku do końca kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie, w pewnym momencie miały już pięć punktów przewagi. Amerykanki zniwelowały tylko część strat, przegrały 22:25.

Najbardziej wyrównany i emocjonujący był trzeci set, Amerykanki dość szybko wyszły na prowadzenie, od stanu 5:5 to one ciągle były "na plusie". A gdy prowadziły już 23:16 wydawało się, że lada moment doprowadzą do czwartej partii. Wicemistrzynie olimpijskie nie były jednak w stanie postawić "kropki nad i", zaczęły seryjnie tracić punkty, ostatecznie Kanadyjki najpierw wyrównały do 24:24, a następnie zaczęły toczyć zacięty bój na przewagi, broniąc po drodze jeszcze jedną piłkę setową. I wygrały 30:28, po szalonej końcówce pieczętując zwycięstwo w trzech setach (25:22, 25:22, 30:28).

Bohaterką meczu została kanadyjska atakująca Kiera Van Ryk, która zdobyła 17 punktów, najwięcej ze wszystkich zawodniczek obecnych na parkiecie.

Porażka z Kanadyjkami jest bardzo kosztowna dla Amerykanek, odjęto im bowiem aż 15.81 pkt w rankingu FIVB, przez co nie zdołały zniwelować strat do drużyn znajdujących się w niżej zestawieniu, w tym do Polek. Reprezentantki USA mają obecnie 322.25 pkt, "Biało-Czerwone" z kolei 362.75.

Liga Narodów (K)
Tydzień 1
05.06.2026
02:00
Zakończony
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