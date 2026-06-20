Władze światowej siatkówki co roku przygotowują mniejsze lub większe zmiany przepisów, a nowe zasady są testowane w rozgrywkach Ligi Narodów. Nie inaczej jest w tym sezonie - korekty regulaminu dotyczą między innymi ustawienia przy zagrywce rywali czy liczby libero wpisywanych do meczowego protokołu.

Najwięcej kontrowersji w trakcie spotkań wywołuje chyba jednak dotąd nowy przepis związany z tzw. "atakiem oburącz". Tegoroczne regulacje zabraniają agresywnego przebicia piłki na drugą stronę obiema dłońmi znad siatki.

Rywalki Polek od razu ruszyły do sędziów. "Nadal te decyzje są troszkę kontrowersyjne"

A właśnie taką akcją, w ocenie arbiter spotkania, zakończył się mecz Polski z Holandią. W sobotę, przy piłce meczowej dla "Biało-Czerwonych", Ksenija Jurković dopatrzyła się niedozwolonego zagrania u Sarah Van Aalen, rozgrywającej Holenderek. I zamiast punktu dla nich przyznała go Polsce, co zakończyło spotkanie.

Początkowo nawet "Biało-Czerwone" z niedowierzaniem patrzyły na decyzję sędzi, ale protestowały oczywiście nie one, a ich rywalki. Siatkarki ósmej drużyny rankingu FIVB ruszyły do chorwackiej arbiter od razu po jej gwizdku. Dyskusje i zażalenia nic jednak nie dały, Jurković zakończyła spotkanie.

"Po dzisiejszym meczu jestem przeszczęśliwa, że to się stało, tutaj pozostawię kropkę" - komentuje zmianę przepisów Magdalena Jurczyk, środkowa polskiej kadry.

Tym razem Polki zyskały na takiej interpretacji, ale w tegorocznej Lidze Narodów już raz w podobnej sytuacji straciły punkt. W meczu z Chinkami podobny błąd sędziowie odgwizdali rozgrywającej polskiej kadry Katarzynie Wenerskiej, która podkreślała, że ta sytuacja ją "uderzyła".

"Nadal te decyzje są troszkę kontrowersyjne, ale nam nie pozostaje nic innego jak grać. Po prostu też musimy się trochę tego nauczyć, musimy w jakimś stopniu to zrozumieć. Myślę, że jest i tak lepiej niż było, ale domyślam się, że takie decyzje są kontrowersyjne. I myślę, że nadal jeszcze przez chwilkę będą" - zaznacza po meczu z Holandią Aleksandra Szczygłowska, nowa kapitan polskiej kadry.

Polki zyskały, protesty rywalek. Ekspert rozstrzyga

Sytuację z ostatniej akcji spotkania pod lupę wziął również ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk. Były siatkarz i trener jasno przedstawił swoją opinię w telewizyjnym studiu.

"Takie przepisy są od początku Ligi Narodów. Oburącz można przebijać tylko prostopadle do barków. Kilka razy w turniejach mężczyzn takie zagrywanie oburącz na drugą stronę było gwizdane. Jedną ręką byłoby ok" - ocenia sytuację Bednaruk.

Jak jednak było widać na boisku w Bangkoku, siatkarkom nadal trudno się pogodzić z taką interpretacją zagrania oburącz. Tym razem na nowych przepisach skorzystały Polki, które zanotowały szóste zwycięstwo w tym sezonie. O siódme powalczą w niedzielę - zagrają z Kanadą. Początek spotkania o godz. 12, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Martyna Łukasik i Aleksandra Szczygłowska w barwach reprezentacji Polski siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Magdalena Jurczyk Marcin Golba/Nur Photo AFP

Polskie siatkarki VolleyballWorld materiały prasowe





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