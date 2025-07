Rywalki obnażyły problem polskiej drużyny. Siatkarki muszą zareagować

Wszystkie polskie siatkarki podkreślały jednak, że kluczową sprawą jest to, by szybko zareagować na porażkę i do meczu o trzecie miejsce przystąpić z wiarą we własne możliwości. Tej momentami polskiej drużynie jakby brakowało w trakcie półfinału z Włoszkami, co zauważyła choćby Anna Danesi.