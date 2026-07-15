Rok temu oglądała mecze w telewizji, dziś zachwyca w kadrze Lavariniego. Ma 19 lat

Natalia Kapustka, Interia Sport: Za tobą debiut w seniorskiej reprezentacji Polski. Jaki był to dla ciebie czas?

Maja Koput: Na pewno był to świetny czas, pełen emocji, dumy i wdzięczności. Od zawsze marzyłam o grze w seniorskiej reprezentacji Polski. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że dostałam szansę występów w Lidze Narodów. Oczywiście nie zakończyło się to tak, jak sobie wymarzyłyśmy i jak zakładałyśmy, ale mimo wszystko jestem bardzo wdzięczna za możliwość pracy z tymi ludźmi i zdobycia tak cennego doświadczenia.

Gdybyś miała wskazać jeden mecz z tegorocznej Ligi Narodów, który najbardziej zapadł ci w pamięć, to który by to był i dlaczego?

- Chyba mecz z Brazylią. Naprawdę rozegrałyśmy bardzo dobre spotkanie i na pewno długo będę je pamiętać. Z obu stron był to bardzo wyrównany mecz i niewiele zabrakło, żebyśmy wygrały z Brazylijkami. To był też mój pierwszy mecz przeciwko reprezentacji Brazylii, więc samo to było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. Na pewno zapamiętam również spotkanie z Japonią. To był już mecz o dużą stawkę, więc od początku czułam ogromne emocje i ekscytację. Do tego atmosfera na hali była świetna. Mimo porażki myślę, że właśnie takie mecze zostają w pamięci na dłużej.

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W meczu z Japonią prowadziłyście już 2:0 w setach. Z twojej perspektywy, co sprawiło, że rywalkom udało się odwrócić losy tego spotkania?

- Myślę, że przez pierwsze dwa sety to my dyktowałyśmy warunki gry i zdominowałyśmy Japonki. Później jednak rywalki zaczęły grać zdecydowanie lepiej, ale też w pewnym stopniu im na to pozwoliłyśmy. Spadła nasza skuteczność w ataku i zabrakło tej agresji na zagrywce. Japonki bardzo dobrze broniły. To zespół, który bazuje właśnie na defensywie, więc zdobywanie punktów było naprawdę trudne. Myślę też, że ogromnym wsparciem byli dla nich kibice. Atmosfera na hali była niesamowita. Już przed trzecim setem, kiedy zobaczyłam, jak bardzo zmotywowany był trener Ferhat Akbas, czułam, że będzie nam bardzo ciężko. Naprawdę niewiele zabrakło, ale ostatecznie wypuściłyśmy to zwycięstwo z rąk.

Wielu kibiców poruszyły obrazki po meczu z Japonią. Razem z Julią Szczurowską nie kryłyście emocji. Co czułaś po ostatnim gwizdku?

Przede wszystkim smutek. Wiedziałam, jak blisko byłyśmy i miałam świadomość, że przez tę porażkę ominie mnie coś wyjątkowego - nowe doświadczenie i kolejne przeżycia z reprezentacją. Było mi z tego powodu naprawdę przykro. Czułam też rozczarowanie, złość i żal, że wypuściłyśmy ten mecz z rąk. Trudno było ukryć emocje. Próbowałam ich nie okazywać, ale kiedy komuś naprawdę zależy, ciężko je powstrzymać

Choć ten turniej zakończył się dla was w słodko-gorzki sposób, to indywidualnie masz sporo powodów do zadowolenia. Fazę zasadniczą zakończyłaś na piątym miejscu w klasyfikacji najlepiej blokujących. Jak podchodzisz do takich statystyk?

- Na pewno cieszę się, że udało mi się znaleźć tak wysoko w tym rankingu, zwłaszcza w klasyfikacji blokujących, bo właśnie to jest moje główne zadanie na boisku. Nie przywiązuję jednak do statystyk aż tak dużej wagi, bo uważam, że nie oddają wszystkiego. Jestem z siebie zadowolona i dumna, że mogłam pomóc drużynie właśnie w tym elemencie. Oczywiście cieszy mnie też to, że udało mi się znaleźć tak wysoko wśród zawodniczek o tak uznanych nazwiskach. To daje satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

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Wcześniej reprezentowałaś Polskę w różnych kategoriach młodzieżowych i odnosiłaś sukcesy. Czy wejście do seniorskiej kadry było dla ciebie dużym przeskokiem? Towarzyszyły ci jakieś obawy?

- Tak, miałam pewne obawy, bo poziom seniorskiej reprezentacji różni się od kadr młodzieżowych. Nie odczułam jednak aż tak dużej różnicy, jak się spodziewałam. Myślę, że turnieje młodzieżowe bardzo dobrze przygotowują do takiego przeskoku. Oczywiście przed pierwszymi meczami towarzyszyła mi trema. Z kolei turniej w Osace był już dla mnie takim zwieńczeniem i poczułam, że to jest prawdziwa seniorska siatkówka. Mimo wszystko z każdym kolejnym meczem czułam się coraz swobodniej i udział w takim turnieju stawał się dla mnie czymś naturalnym.

Jak współpracuje ci się ze Stefano Lavarinim? Jakim trenerem okazał się z twojej perspektywy?

- Współpracuje mi się z nim bardzo dobrze. Dostaję od niego wiele cennych wskazówek dotyczących mojej gry, tego, jak powinnam zachowywać się na boisku i co mogę jeszcze poprawić. Uważam, że to trener z ogromną wiedzą merytoryczną i naprawdę wiele już się od niego nauczyłam. Jest też bardzo dobrym człowiekiem. Miałam okazję poznać go trochę od bardziej prywatnej strony i na razie z tej współpracy czerpię naprawdę bardzo dużo.

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Jak wspominasz swoje pierwsze wejście do szatni i na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji? Było coś, co szczególnie cię zaskoczyło?

- Na pewno pierwsze wejście do szatni było ciekawym doświadczeniem. Myślę, że każda drużyna funkcjonuje trochę inaczej - ma swoje tradycje, rytuały i schematy przed meczami. Było kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły, ale chyba zostawię je dla siebie. Jeśli chodzi o pierwsze treningi, to oczywiście trochę się stresowałam, bo wszystko było dla mnie nowe.

Jeszcze rok wcześniej oglądałam te dziewczyny w telewizji i marzyłam, że kiedyś będę mogła z nimi zagrać. Byłam bardzo ciekawa, jak wygląda ich praca od środka i jakimi są ludźmi. Mogę powiedzieć, że pozytywnie się zaskoczyłam. Nie mam żadnych negatywnych odczuć i od początku czułam się w tej grupie bardzo dobrze

A z kim w reprezentacji złapałaś najlepszy kontakt?

- Szczerze mówiąc, co turniej zmienia mi się współlokatorka, więc śmieję się, że może to ze mną jest jakiś problem. A tak na poważnie, podczas tego turnieju najwięcej czasu spędzałam z Julią Orzoł, bo na co dzień również jesteśmy razem w klubie. Uważam jednak, że każda z dziewczyn jest świetna na swój sposób i w reprezentacji panuje naprawdę dobra atmosfera. Nie ma osoby, z którą miałabym jakiś problem.

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Jesteś jedną z najmłodszych zawodniczek w reprezentacji. Czy poza boiskiem wiąże się to z jakąś szczególną rolą w zespole?

Tak, wiadomo, że jako jedna z najmłodszych zawodniczek mam też swoje dodatkowe obowiązki. Nie jest tak, że muszę je wykonywać, ale staram się pomagać. Czasem chodzi o wsparcie fizjoterapeutów czy trenera przygotowania motorycznego, na przykład przy zbieraniu piłek albo innych organizacyjnych sprawach. Podczas turnieju w Osace zajmowałam się też odbieraniem i rozdawaniem prania dziewczynom. Takie rzeczy po prostu należą do roli najmłodszych w zespole. Myślę też, że wnoszę do drużyny trochę świeżości i energii. Czasem pokażę dziewczynom coś nowego – jakiś trend, muzykę czy taniec, który dla osób w moim wieku jest czymś zupełnie normalnym. Więc każda z nas ma w tej grupie swoją rolę, nie tylko na boisku

Ostatnie miesiące można chyba nazwać przełomowymi w twojej karierze. Dobry sezon ligowy, tytuł Odkrycia Sezonu, debiut w seniorskiej reprezentacji Polski i bardzo dobre występy. Ty sama czujesz, że wszystko zmierza we właściwym kierunku?

- Tak, jestem bardzo zadowolona z tego, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Nie spodziewałam się, że wydarzy się to aż tak szybko. Najpierw przyszło wejście do seniorskiej siatkówki w lidze, później nagroda Odkrycia Sezonu, a następnie powołanie do seniorskiej reprezentacji. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałam, że dostanę tyle czasu na boisku i taką szansę, żeby zbierać doświadczenie oraz ogrywać się na tym poziomie. To bardzo intensywny okres, ale jednocześnie ogromnie się cieszę, że mogę go przeżywać. Daje mi to jeszcze większą motywację do dalszej ciężkiej pracy.

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A jak radzisz sobie z presją?

- Myślę, że to nie jest łatwe, bo presja zawsze wiąże się z oczekiwaniami. Staram się jednak sobie z nią radzić i przede wszystkim nie myśleć o tym, jak duża jest stawka danego meczu. Podchodzę do każdego spotkania jak do kolejnej okazji, żeby zdobyć doświadczenie. Chcę przede wszystkim czerpać z tego radość i dobrze się bawić. Staram się jeszcze nie nakładać na siebie zbyt dużej presji, bo mimo wszystko nadal jestem młodą zawodniczką. Myślę, że na takie granie pod dużą presją i związane z nim doświadczenie przyjdzie jeszcze czas.

Na koniec - czego można ci życzyć na najbliższy czas?

- Przede wszystkim dobrej regeneracji. Teraz mamy chwilę przerwy, więc chciałabym dobrze odpocząć i naładować baterie przed kolejnym miesiącem pracy. A jeśli chodzi o cele sportowe, to mam nadzieję, że uda nam się wywalczyć medal mistrzostw Europy. Jeśli można mi czegoś życzyć, to właśnie tego.

Maja Koput volleyballworld.com materiały prasowe

Polskie siatkarki podczas Ligi Narodów ANUSAK LAOWILAS AFP

Maja Koput odbierająca nagrodę "Odkrycia Sezonu" FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl



