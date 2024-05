Reprezentacja Polski osłabiona. Ważna zawodniczka wypada z gry na pierwszy turniej

Trener Stefano Lavarini powołał na ten sezon 30 siatkarek. To z nich najprawdopodobniej wybierze 12, które po 16 latach przerwy znów wystąpią z reprezentacją Polski na igrzyskach olimpijskich. Wcześniej drużyna pod kierunkiem Włocha będzie natomiast rywalizować w Lidze Narodów .

- Leczę się z kontuzji po sezonie ligowym - przyznaje w rozmowie z Interią Monika Fedusio, przyjmująca kadry. - Jeszcze nie rozmawiałam z trenerem, ale raczej nie będzie mnie w pierwszej części Ligi Narodów. Bardziej skupiam się na tym, by to wszystko wyleczyć i być silniejszą, niż planować przyszłość, widzieć siebie w składzie. Wiemy, jak jest, i jak niewiele trzeba, by coś się stało.