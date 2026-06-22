Reprezentacja Polski drugi turniej siatkarskiej Ligi Narodów kobiet zakończyła porażką po tie-breaku z Kanadą. Było to drugie potknięcie "Biało-Czerwonych" w tegorocznych rozgrywkach, wcześniej w Nankinie uległy Chinkom. Kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego po ośmiu spotkaniach wciąż plasuje się jednak w ścisłej czołówce, a konkretnie na czwartym miejscu w tabeli.

To może jednak ulec zmianie, ponieważ nasze reprezentantki wkrótce czekają arcytrudne spotkania. W Osace zmierzą się bowiem z liderkami rozgrywek, czyli Amerykankami, wiceliderkami Brazylijkami oraz piątą Japonią i szóstą Turcją. O regularne punktowanie będzie niezwykle trudno.

Liga Narodów siatkarek. Polki daleko za najlepszymi w trzech zestawieniach

Wysokie miejsce w tabeli po ośmiu spotkaniach nie oznacza, że równie wysoko w zestawieniach indywidualnych plasują się nasze siatkarki. "Biało-Czerwone" odstają od najlepszych m.in. w rankingach dotyczących głównie atakujących.

Naszą najlepiej punktującą zawodniczką po dwóch turniejach jest Julia Szczurowska, która z 94 punktami na koncie zajmuje dopiero 18. miejsce w gronie najlepiej punktujących siatkarek turnieju (stawce przewodzi będąca w rewelacyjnej formie Kiera Van Ryk z Kanady).

W klasyfikacji najlepiej atakujących zawodniczek najwyżej z Polek plasuje się Monika Lampkowska (82 punkty, 23 błędy, 40.59 proc. skuteczności), która jest 17. Szczurowska klasyfikowana jest na 20. lokacie. Czy to powód do niepokoju? Bynajmniej, Szczurowska zapewne byłaby o wiele wyżej we wspomnianych obu zestawieniach, gdyby nie powrót Magdaleny Stysiak do kadry.

Stysiak bowiem nie pojechała na pierwszy turniej do Nankinu, tam Lavarini stawiał na Szczurowską i Oliwię Sieradzką. Druga z wymienionych została następnie "odstawiona", jej miejsce zajęła właśnie Stysiak. Gra jednak nierówno, potrafiła np. błysnąć w starciu z Ukrainkami i zakończyć mecz z 29 punktami na koncie, a następnie w spotkaniach z Holandią i Kanadą uzbierać łącznie zaledwie 24 "oczka".

Włoski selekcjoner zresztą w Tajlandii rotował składem, stawiał głównie na Stysiak, ale w trudnych momentach dawał też szansę Szczurowskiej. Podobnie działo się na pozycji przyjmującej - mecz z Bułgarkami zaczęły Julita Piasecka i Monika Lampkowska, przeciwko Ukrainkom obok Piaseckiej w wyjściowej szóstce znalazła się Paulina Damaske, która dołączyła do koleżanek przed drugim turniejem, do Chin bowiem nie pojechała. W meczu z Holandią od pierwszych minut ponownie oglądaliśmy duet Piasecka - Lampkowska, podobnie jak z Kanadą. Lavarini podczas spotkań do gry desygnował też Martynę Łukasik.

Jak więc nasze zawodniczki radziły sobie na przyjęciu? Najlepiej wypadła Lampkowska, ale 24.38 proc. udanego przyjęcia daje jej dopiero 15. miejsce w rankingu najlepiej przyjmujących zawodniczek, tuż za jej plecami plasuje się Piasecka. Prym wiedzie Bojana Gocanin z Serbii, ale ona występuje na pozycji libero.

Polskie siatkarki szansę na szlifowanie statystyk indywidualnych będą miały na początku kolejnego miesiąca. Już 8 lipca zaczną trzeci turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, w Osace zmierzą się z Turczynkami. Następnego dnia powalczą o punkty z Amerykankami, 10 lipca zagrają z Brazylijkami, a ostatnie spotkanie fazy zasadniczej czeka je 12 lipca, będzie to starcie z Japonkami.





Tajlandia - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport