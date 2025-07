W światowym zestawieniu z dużą przewagą nad innymi drużynami prowadzą Włoszki , póki co niezagrożona jest także pozycja drugich Brazylije k . Za plecami tych dwóch drużyn dochodzi jednak do przetasowań, a świadkami kolejnego z nich byliśmy w piątkowy wieczór, kiedy dość nieoczekiwanie Turczynki uległy Czeszkom, za co odebrano im 15.75 pkt.

Polki wprawdzie przegrały pierwszego seta, ale odpowiedziały już w kolejnej partii, doprowadzając do wyrównania. Trzeci set ponownie należał do rywalek, a w czwartym wydawało się, że "Biało-Czerwone" bez większych problemów doprowadzą do tie-breaka, ponieważ przez większość partii prowadziły. W końcówce seta roztrwoniły jednak przewagę, przegrały seta 23:25, a cały mecz 1:3. A to oznacza, że w rankingu FIVB odjęto im aż 8.29 pkt - Polki od razu po meczu z Japonkami spadły na piąte miejsce w zestawieniu. Na trzecie miejsce awansowały ich rywalki, którym przyznano 8.29 pkt.