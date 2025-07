Przewrót po meczu Ligi Narodów, Polki świętują. Nie musiały długo czekać

Polskie siatkarki po udanym drugim turnieju interkontynentalnym Ligi Narodów awansowały na podium rankingu FIVB, jednak później straciły miejsce w czołowej trójce po tym, jak swój mecz wygrały Turczynki. "Biało-Czerwone" nie musiały jednak długo czekać na odzyskanie tak wysokiej pozycji, a to wszystko za sprawą sensacji, do jakiej doszło w Apeldoorn. Podopiecznie Stefano Lavariniego mają powody do radości, chociaż same przegrały ostatnie spotkanie.