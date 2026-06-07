Przegrały z Polkami i zaczęły się kłopoty. Sensacja w Lidze Narodów

Serbki to aktualne wicemistrzynie Europy, które na mundialach w 2018 i 2022 r. zdobywały złote medale. Ostatni sezon był już dla nich jednak słabszy, z mistrzostw świata w Tajlandii odpadły już w 1/8 finału.

W tym sezonie ma być lepiej, ale początek Ligi Narodów w Nankinie był dla nich trudny. Po wygranej z Tajlandią przyszedł bowiem zacięty mecz z Polską. Siatkarki Stefano Lavariniego ograły Serbię po tie-breaku. A dzień później drużyna z Bałkanów przegrała w trzech setach z Chinkami.

Liga Narodów. Znakomity początek Belgii, problemy rywalek po meczu z Polską

W niedzielnym, ostatnim meczu pierwszego tygodnia Ligi Narodów Serbia zmierzyła się z Belgią. Ich rywalki również miały na koncie tylko jedno zwycięstwo - po porażkach z Polską i Czechami wygrały 3:2 z Tajlandią. Belgijki są jednak notowane niżej od Serbii, aktualnie dzieli je sześć pozycji w rankingu FIVB.

Ale to właśnie one zdecydowanie lepiej rozpoczęły spotkanie. W pierwszym secie pewnie ograły Serbię 25:20. Świetnie w ataku spisywała się Pauline Martin, która mocno wsparła Britt Herbots, czyli kapitan i liderkę drużyny.

Belgijki poszły za ciosem w drugiej partii, zwyciężając 25:22. Trener Zoran Terzić miał olbrzymie pretensje do swoich zawodniczek, boisko opuściła Aleksandra Uzelac, liderka serbskiej drużyny na początku sezonu. I wicemistrzynie Europy w końcu "odpaliły", wygrywając trzecią partię 25:21.

Liga Narodów siatkarek. Kolejny tie-break reprezentacji Serbii

Lepiej zaczęła grać przyjmująca Vanja Ivanović, a Serbia znakomicie otworzyła też czwartą partię - od czterech wygranych akcji. Belgijki próbowały gonić rywalki, Terzić przerywał jednak ich serie i Serbia utrzymywała się trzy, cztery punkty przed rywalkami. Ostatecznie drużyna z Bałkanów zakończyła seta zwycięstwem 25:20, ostatni punkt zdobywając blokiem.

W tie-breaku Serbki zaczęły jednak popełniać błędy i to Belgia miała dwa punkty przewagi na początku partii. Różnicę powiększyła jeszcze udana akcja Herbots, a Terzić znów wezwał na boisko Uzelac.

Problemy ze skutecznością w drużynie Belgii miała wyraźnie zmęczona Martin. Do tego doszły błędy jej koleżanek i na tablicy wyników pojawił się remis 7:7. Po chwili Serbki przejęły prowadzenie, ale set był zacięty niemal do samego końca.

W ostatnich akcjach Serbki jednak zawiodły i to Belgia wygrała 15:12, niespodziewanie wygrywając cały mecz 3:2. Drugie zwycięstwo w tym sezonie sprawia też, że w tabeli Ligi Narodów Belgijki wskakują tuż przed wicemistrzynie Europy.

Siatkarki reprezentacji Serbii VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Belgii VolleyballWorld materiały prasowe

Kadr z meczu Belgia - Serbia w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe





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