Gospodynie sobotniego spotkania od początku naskoczyły jednak na Polki. Szybko objęły prowadzenie 7:3, zaskakując m.in. zagrywką, i Lavarini błyskawicznie przywołał do siebie swoje siatkarki. Japonki utrzymywały jednak bezpieczną przewagę, niemiłosiernie obijały w bloku ręce polskich siatkarek . W końcu punktowy blok drużynie dała wprowadzona z ławki Stysiak, to był jednak tylko miły wyjątek. Kolejne zmiany nie przyniosły efektu, Japonia wygrała 25:21.

I sytuacja na boisku zupełnie się zmieniła. Trzecią partię Polki rozpoczęły bowiem od prowadzenia 5:0. W obronie drużynie pomogła Jurczyk, w ataku coraz większą rolę odgrywała Agnieszka Korneluk. To nie były jednak nokautujące ciosy. Polskie siatkarki znów miały problemy z przyjęciem i Japonia doprowadziła do wyniku 11:11. A po chwili objęły nawet prowadzenie 16:14. "Biało-Czerwonym" pomogła podwójna zmiana Stysiak i Alicji Grabki, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Tym razem jednak w końcówce w ataku pomyliła się Korneluk, a długą ostatnią akcję wygrały rywalki i to Japonia mogła świętować zwycięstwo 25:23.