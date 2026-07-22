Pozbawiły Polki marzeń, a teraz taki wynik. Wystarczyły cztery sety

Reprezentacja Japonii zapewniła sobie grę w turnieju finałowym Ligi Narodów w Makau rzutem na taśmę. O wszystkim rozstrzygnął ostatni mecz. W nim Japonki grały z Polkami, przegrały dwa pierwsze sety. "Biało-Czerwone" były o krok od zwycięstwa i przepustki do gry o medale, ale to zespół z Azji wygrał mecz 3:2.

To dało mu szóste miejsce w tabeli i skojarzyło w ćwierćfinale z Brazylią. Kiedy obie drużyny spotkały się w fazie zasadniczej, to właśnie drużyna z Ameryki Południowej wygrała 3:1. Ale ćwierćfinał Japonki rozpoczęły dobrze. Przy zagrywkach Nanami Seki objęły prowadzenie 9:7, z czasem dorzuciły do przewagi jeszcze punkt.

Brazylijki dogoniły przeciwnika przy wyniku 16:16, po kontrataku wykończonym przez Anę Cristinę. Wyrównana partia zakończyła się grą na przewagi. W niej pierwsze piłkę setową miały Japonki. I wykorzystały szansę, stawiając rywalkom szczelny blok - wygrały 26:24.

Brazylia przełamała Japonię w drugim secie. A w trzecim już siatkarski nokaut

Kiedy w drugim secie Japonia objęła prowadzenie 12:10 - po kolejnym bloku, zdecydowały ręce Haruyo Shimamury - trener Brazylijek Ze Roberto poprosił o przerwę. Po niej jego siatkarki wzmocniły zagrywkę, co od razu przełożyło się na ich lepszą grę w bloku. Objęły prowadzenie 17:15.

I doprowadziły sprawę dla szczęśliwego do nich końca. Brazylijską ofensywę napędzała Ana Cristina, która w tej partii zdobyła osiem punktów. Przejęła rolę liderki drużyny z barków Gabi Guimaraes. Kapitan drużyny i jedna z najlepszych siatkarek świata w Chinach nie może bowiem pomóc drużynie - opuściła turniej ze względu na problemy z kręgosłupem. Ale nawet bez niej w drugim secie Brazylijki wykorzystały drugą piłkę setową i zwyciężyły 25:22, wyrównując stan meczu.

Drużyna z Ameryki Południowej wyraźnie złapała wiatr w żagle. Trzecią partię wręcz zdominowała. W ataku Anę Cristinę tym razem mocno wspomagała Rosamaria, wciąż świetnie funkcjonował blok napędzany dobrymi zagrywkami. Efekt? Brazylia prowadziła już 16:6, a potem 19:8.

Sytuacji Japonek nie poprawiały nawet kolejne świetne interwencje w obronie. Grę drużyny nieco rozruszała Yukiko Wada, która wróciła na boisko po odpoczynku wśród rezerwowych. Ale to pozwoliło tylko minimalnie poprawić wynik - Brazylia wygrała 25:16.

Liga Narodów siatkarek. Wielkie emocje w czwartym secie

W czwartej partii Japonia znów jednak była w stanie dotrzymywać kroku Brazylii. A ofensywa drużyny z Ameryki Południowej ponownie spoczywała przede wszystkim na barkach Any Cristiny. W ważnym momencie pomogła jej jednak Julia Bergmann i Brazylia objęła prowadzenie 15:13.

Wada szybko doprowadziła jednak do remisu asem serwisowym. Kiedy to powtórzyła, to Japonia wygrywała 17:15. Brazylijki nie dały jej odskoczyć, doprowadziły do remisu 18:18. Prowadzenie objęły po zagrywce Roberty Ratzke. W końcówce Japonki nie poradziły też sobie w ataku i to siatkarki z Ameryki Południowej mogły świętować zwycięstwo 25:20 - a w całym meczu wygraną 3:1.

Brazylia w rywalizacji o finał wpadnie na reprezentację Włoch. Obrończynie tytułu sprzed roku nie miały problemów w ćwierćfinale i rozbiły w nim Holenderki w trzech krótkich setach. Japonia żegna się z turniejem.

Kadr z meczu Brazylia - Japonia volleyballworld.com materiały prasowe

Rosamaria, jedna z gwiazd reprezentacji Brazylii volleyballworld.com materiały prasowe

Japonki podjęy walkę z Brazylią volleyballworld.com materiały prasowe





Ekaterina Antropova - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów Polsat Sport