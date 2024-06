Potwierdza się to, co mówiono o Stefano Lavarinim. Siatkarka sama przyznaje

Od momentu, gdy stery reprezentacji Polski przejął Stefano Lavarini, nasze siatkarki prezentują się coraz lepiej, co też przynosi efekt w postaci kolejnych zwycięstw. Już w poprzednim sezonie jego podopieczne przyznawały, że włoski szkoleniowiec miał duży wpływ na sferę mentalną zawodniczek, a po ostatnich zwycięstwach w Lidze Narodów temat powrócił za sprawą Magdaleny Stysiak. Atakująca kadry potwierdza to, co do tej pory mówiono o selekcjonerze "Biało-Czerwonych".