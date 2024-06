Potężna strata polskich siatkarek, czołówka ucieka. A to nie koniec, rywalki gonią

Polskie siatkarki w meczu z Brazylią odnotowały pierwszą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów i straciły prowadzenie w rozgrywkach. Dla "Biało-Czerwonych", które są już niemal pewne udziału w turnieju finałowym, ważniejsza jest jednak pozycja w rankingu FIVB i to właśnie w nim może wkrótce dojść do poważnych zmian. Podopieczne Stefano Lavariniego mają już dużą stratę do dwóch pierwszych ekip, a za ich plecami czai się kolejna reprezentacja.