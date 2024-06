Potęga na drodze polskich siatkarek. Poprzednio skończyło się boleśnie

Polskie siatkarki w pierwszej fazie Ligi Narodów spisały się znakomicie. Nawet o serii ośmiu zwycięstw z rzędu kibice mogą jednak wkrótce zapomnieć, jeśli "Biało-Czerwone" nie przypieczętują tej formy medalem. Ale na ich drodze do czołowej czwórki pechowo ustawił się jeden z najmocniejszych możliwych przeciwników. Turczynki to specjalistki w zamykaniu Polkom drogi do medali dużych imprez. Siatkarki Lavariniego chcą jednak udowodnić, że rok po ostatniej porażce z tym rywalem są już innym zespołem. Mecz Polska - Turcja dziś o godz. 15.30.