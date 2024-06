Polskie siatkarki znów mogą przejść do historii. Rywalki "ofiarą" systemu

Po euforii, która towarzyszyła wyczekiwanemu zwycięstwu z reprezentacją Turcji , polskie siatkarki szybko zostały sprowadzone na ziemię. I to dość boleśnie, bo w półfinale z Włoszkami nie nawiązały walki w żadnym z trzech setów. Nic dziwnego, że kapitan polskiej drużyny Joanna Wołosz tuż po meczu przyznała, że trudno wyciągnąć z tego spotkania cokolwiek pozytywnego.

Siatkarki Stefano Lavariniego miały problemy z przyjęciem, męczyły się w ataku, według statystyk FIVB popełniły też 19 błędów skutkujących punktami dla rywalek. Do tego kapitalnie wypadła atakująca Paola Egonu . Ale eksperci i kibice po porażce Polek zwrócili uwagę również na coś innego - krótki czas na regenerację .

"Nie da się ukryć, że było to widać przez wszystkie trzy sety. Myślę, że brak regeneracji miał duży wpływ na mecz . Natomiast nie można zwalać tego wszystkiego wyłącznie na to. Mecz był po prostu słaby, bardzo słaby w naszym wykonaniu" - przyznaje Natalia Mędrzyk , przyjmująca polskiej drużyny.

Rywalki Polski mają problem. Wielki test przed igrzyskami w Paryżu