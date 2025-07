Polskie siatkarki lubią brąz i choć z pewnością mają apetyt na złoto, to ich dotychczasowe osiągnięcia sprawiają, że polscy kibice liczą co najmniej na powtórkę z 2023 i 2024 roku w kontekście ewentualnego medalu Ligi Narodów.

Siatkówka to od lat symboliczny sport narodowy w Polsce. Zainteresowanie zmaganiami panów od lat jest ogromne, a powoli zaczynają doganiać ich panie. Ostatnie wielkie sukcesy przed Ligą Narodów w 2023 rokiem siatkarki zaliczały w 2009 roku , zdobywając złoto mistrzostw Europy. Potem trafiły na lata posuchy. Nikt nie miał pomysłu na to, jak podnieść kadrę z kolan i znów walczyć z nią o najwyższe cele.

Zmienił to Stefano Lavarini. Włoch objął reprezentację Polski w 2022 roku i miał szansę na to, by przygotować swoje zawodniczki do igrzysk olimpijskich, a później również kontynuować z nimi współpracę na kolejnych imprezach. To z nimi kadra przeżyła prawdziwy renesans w ostatnich trzech latach i zdobyła dwa brązowe medale Ligi Narodów.