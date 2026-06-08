Polskie siatkarki zagrożone, rywalki wciąż gonią. Dreszczowiec na koniec

Za nami pierwszy tydzień rywalizacji w siatkarskiej Lidze Narodów kobiet, tradycyjnie już równolegle rozegrano trzy turnieje: w chińskim Nankinie, w kanadyjskim Qubecu i w stolicy Brazylii, Brasilii. Polki rywalizowały w pierwszej z lokalizacji, gdzie pokonały Belgijki, Czeszki i Serbki, a w ostatnim spotkaniu uległy Chinkom.

Porażka z gospodyniami imprezy kosztowała nasze reprezentantki stratę 9.51 pkt w rankingu FIVB, czyli w zestawieniu, które jest niezwykle ważne w kontekście walki o awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles - drużyny, które nie zdołają uzyskać przepustki na czempionat dzięki wynikom w mistrzostwach kontynentów (trzeba taką imprezę wygrać) lub mistrzostwach świata (awans uzyskają trzy najlepsze zespoły), mogą zakwalifikować się właśnie na podstawie wysokiej pozycji w zestawieniu FIVB.

Podopieczne Stefano Lavariniego do Ligi Narodów przystępowały jako czwarta drużyna rankingu FIVB, w trakcie turnieju przesunęły się na trzecie miejsce m.in. dzięki porażce Turczynek z Holenderkami. Mimo porażki z Chinkami utrzymywały tę pozycję, ale mogły ją stracić, o ile w ostatnim meczu pierwszego tygodnia rozgrywek padłby niekorzystny dla nich wynik.

Liga Narodów siatkarek. Dreszczowiec w meczu Kanada - Japonia

Ostatnie spotkanie pierwszego tygodnia Ligi Narodów rozegrano w Quebecu, o północy czasu polskiego rozpoczął się mecz Kanadyjek z Japonkami. Azjatycka drużyna przed tym starciem zajmowała czwartą pozycję w rankingu FIVB, gdyby wygrała 3:0 lub 3:1, wyprzedziłaby reprezentację Polski.

Emocji nie brakowało już w pierwszym secie, Kanadyjki miały już piłkę meczową przy stanie 24:23, ale jej nie wykorzystały, podobnie zresztą jak kilka minut później przy prowadzeniu 27:26. Japonki broniły się dzielnie i finalnie wywalczyły zwycięstwo 29:27. W drugiej partii poszły za ciosem (25:20) i znalazły się krok od trzysetowego zwycięstwa.

Wówczas Kanadyjki zabrały się do odrabiania strat, najpierw wygrały seta 25:23, później były górą w kolejnym wyrównanym i granym na przewagi secie (30:28). O losach zwycięstwa zdecydował tie-break, w tym od stanu 6:6 to Japonki ciągle utrzymywały się na prowadzeniu, aż przypieczętowały triumf 15:12. Największy wkład w zwycięstwo miały Yukiko Wada i Mayu Ishikawa, które zdobyły po 23 punktów. Po drugiej stronie siatki dwoiła się i troiła Kiera Van Ryk, kończąc spotkanie z aż 28 "oczkami" na koncie.

Drużyna z Azji wygrała 3:2 (29:27, 25:20, 23:25, 28:30, 15:12), za co otrzymała... 0.01 pkt do rankingu FIVB. A to oznacza, że wciąż plasuje się za reprezentacją Polski, ale wciąż z nieznaczną, bo wynoszącą mniej niż pół punktu stratą.

Ranking FIVB kobiet po pierwszym tygodniu Ligi Narodów volleyballworld.com materiał zewnętrzny





Chiny - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport