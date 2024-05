Polskie siatkarki zagrały jak z nut. Rewelacyjny występ, Lavarini aż się uśmiechał

W porównaniu do szóstki, która zainaugurowała pierwszy mecz w Lidze Narodów, trener Stefano Lavarini dokonał dwóch zmian. Do składu wskoczyły środkowa Kamila Witkowska i rozgrywająca Marlena Kowalewska. Polki zaczęły spotkanie nieźle, ale kiedy zaskoczyła je zagrywka rywalek, był remis 4:4. Kolejne cztery akcje wygrały jednak "Biało-Czerwone" przy zagrywkach Agnieszki Korneluk. Przewaga wzrosła nawet do sześciu punktów, ale Polki zaczęły popełniać błędy. W aut zaatakowała Magdalena Stysiak, przewaga zmalała do zaledwie punktu.

