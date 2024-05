Polskie siatkarki wyjaśniają tajemniczy gest. To było ważne przesłanie

Grupowe zdjęcie zwycięskiego zespołu to stały rytuał po meczach Ligi Narodów. Po tym, jak Polki pokonały 3:0 Włoszki , mogły pozować do fotografii z szerokimi uśmiechami. Na zdjęciu znalazły się jednak dodatkowe elementy .

Siatkarki już przed spotkaniem wypatrzyły na trybunach podobizny Olivii Różański . Przyjmująca była podstawową zawodniczką reprezentacji Polski w dwóch ostatnich sezonach. Podobnie miało być na początku Ligi Narodów, wystąpiła w podstawowym składzie w dwóch sparingach z Holandią. Poleciała nawet z drużyną do Turcji, ale w ostatniej chwili została z niej wycofana z powodów zdrowotnych . Polski Związek Piłki Siatkowej nie uściślił, co dokładnie dolega siatkarce. W drużynie na turniej w Antalyi zastąpiła ją Paulina Damaske .

Tuż po spotkaniu z Włochami w kierunku trybun ruszyła więc libero kadry Aleksandra Szczygłowska i przyniosła koleżankom dwie podobizny Różański. Dzięki temu siatkarka "zapozowała" więc do zdjęcia wraz z całą drużyną.

Liga Narodów. Polskie siatkarki wspierają Olivię Różański

Uwagę mógł jednak zwrócić jeszcze jeden szczegół. "Biało-Czerwone" nie tylko trzymały podobizny Różański, ale też przyłożyły palce do oczu w charakterystycznym geście przypominającym trzymanie przy oku szkiełka. Okazuje się, że miało to być przesłanie do zmagającej się z problemami koleżanki.