W niezwykle pechowy sposób zakończył się dla polskich siatkarek udział w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Tylko zwycięstwo nad Japonią mogło nam zagwarantować awans do turnieju finałowego. I Biało-Czerwone prowadziły już 2-0 w setach. Skończyło się na 2-3 i gigantycznym rozczarowaniu. W trzecim turnieju LN, rozgrywanym w Japonii, polskie siatkarki wygrały tylko jeden z czterech meczów.

Rozżalenia nie krył także Stefano Lavarini, na którego w mediach społecznościowych spadła fala krytyki. To właśnie jego lwia część kibiców postrzegała jako głównego winowajcę rozczarowującego zakończenia udziału w Lidze Narodów.

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Trzy Polki w czołówce Ligi Narodów. Wygląda to imponująco

Niewielkim pocieszeniem dla kilku z naszych siatkarek mogą być wysokie pozycje w rankingach LN. Na uznanie zasługują zwłaszcza Maja Koput, Aleksandra Szczygłowska i Julia Szczurowska. Z Japonii nadciągnęła kapitalna wiadomość, bo aż trzy Polki znalazły się w absolutnej czołówce turnieju.

Po trzech turniejach Ligi Narodów Koput zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji najlepszych blokujących. W ten sposób Polka zdobyła aż 35 punktów. Jeszcze bardziej imponujące są osiągnięcia Julii Szczurowskiej, która wreszcie otrzymała szansę od Stefano Lavariniego.

Szczurowska brylowała w pierwszym turnieju pod nieobecność Magdaleny Stysiak. Gdy atakująca wróciła do kadry, siatkarka Kuzeyboru musiała pogodzić się jednak z rolą rezerwowej. Mimo to zaimponowała zwłaszcza w polu serwisowym.

Wyliczono, że Szczurowska zanotowała aż 13 asów - tyle samo co Daria Szargorodska. Pod tym kątem klasyfikowane są na 4. miejscu. Polka wyróżnia się jednak na tle konkurencji - jako że w drugim i trzecim turnieju Ligi Narodów była tylko rezerwową, podjęła zaledwie 36 prób. I 13 z nich zakończyło się asami. Żadna inna siatkarka z czołówki zestawienia nie może pochwalić się taką skutecznością w tym aspekcie - wszystkie serwowały częściej.

Bardzo wysoko klasyfikowana też skończyła Aleksandra Szczygłowska. Libero reprezentacji Polski jest na 2. miejscu wśród najlepiej broniących, zaraz za Francuzką - Juliette Gelin. Szczygłowska wykonała 177 udanych obron. Okazała się pod tym kątem lepsza m.in. od Włoszki Eleonory Fersino, czy Niemki Annie Cesar.

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Żalu po odpadnięciu Polek nie kryli także eksperci. Wskazywano, że Biało-Czerwone mogły wcześniej zagwarantować sobie miejsce w finałąch Ligi Narodów. Niestety pod koniec czerwca siatkarki Lavariniego sensacyjnie przegrały 2-3 z Kanadyjkami. Wtedy uciekły nam brakujące do awansu punkty.

W kluczowych momentach podczas Ligi Narodów Polkom brakowało zimnej krwi i stalowych nerwów. Często nie pomagały także decyzje personalne Stefano Lavariniego. Przeciwko Japonkom natomiast Biało-Czerwone bardzo rzadko szukały gry przez środek, a to zdaniem wielu ekspertów mogła być recepta na brak skuteczności w 3. i 4. secie.

Aleksandra Szczygłowska Marcin Golba AFP

Maja Koput volleyballworld.com materiały prasowe

Julia Szczurowska volleyballworld.com materiały prasowe





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