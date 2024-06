Polskie siatkarki w euforii. Rozbiły potęgę, medal Ligi Narodów o krok!

Turczynki zdominowały poprzedni sezon w światowej siatkówce, pokonując m.in. Polskę w ćwierćfinale mistrzostw Europy . Ale w tym sezonie to "Biało-Czerwone" radzą sobie rewelacyjnie. W fazie interkontynentalnej wygrały 10 spotkań, a jedenaste zwycięstwo dołożyły w turnieju finałowym. Przełamały utytułowane rywalki i utrzymały nerwy na wodzy w tie-breaku . Ta reprezentacja nadal rośnie.

Polki blokiem doprowadziły do remisu 15:15. W drugiej części seta mnie ustrzegły się jednak błędów. Vargas popisała się asem serwisowym, prowadziły 21:18. Trener Stefano Lavarini przerwał grę, ale atakująca rywalek nie ustawała w świetnych zagrywkach i w pierwszym secie zdobyła aż 10 punktów. W dodatku szwankować zaczął atak "Biało-Czerwonych". Turcja wygrała 25:20.

Kapitalna odpowiedź polskich siatkarek. Utalentowana przyjmująca pomogła Stysiak

Polska drużyna wyraźnie się rozpędzała. Punkt zagrywką zdobyła Martyna Łukasik , rywalki gubiły się w przyjęciu. "Biało-Czerwone" prowadziły już 19:14. Końcówka i tak była jednak pełna emocji. Turczynki były blisko doprowadzenia do remisu przy stanie 23:22, ale wtedy przypomniał o sobie polski blok . Ten element przyniósł też ostatni punkt, błysnęła Magdalena Jurczyk i Polska wygrała 25:22.

Trzecia partia to świetny początek Polek i ich prowadzenie 3:0. Fantastycznie w obronie spisywała się libero Aleksandra Szczygłowska . Prowadzenie udało się utrzymać przez kilka minut, Turczynki doprowadziły do remisu 7:7, kiedy z trudną piłką na siatce nie poradziła sobie Czyrniańska. 20-letnia przyjmująca myliła się jednak rzadko i mocno pomagała w ofensywie Stysiak. A Polki po słabszej chwili znów prowadziły 12:9.

Coraz bardziej denerwował się trener Turcji Daniele Santarelli. Kiedy kontratak wykończyła Stysiak, przewaga Polek sięgnęła czterech punktów i włoski szkoleniowiec rywalek przerwał grę. Tym razem mówił do podopiecznych spokojnie, ale nawet po tej przemowie jego siatkarki popełniały błąd za błędem. Polska prowadziła 20:15. Rywalki jeszcze się zerwały, zmniejszyły stratę do dwóch punktów, ale końcówka znów należała do zespołu Lavariniego. Blokiem punkt zdobyła Stysiak, zagrywką Czyrniańska i Polki wygrały 25:20.