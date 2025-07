Polskie siatkarki triumfują, a tu taki głos. Stanowcza zapowiedź przed walką o medal

"Oczekiwaliśmy, że będziemy nawet bardziej konkurencyjni niż ostatecznie byliśmy. Dwa mecze z Brazylią i Japonią to osobne historie. W pierwszym brakowało nam ciągłości w grze. Po meczu z Japonią możemy po prostu powiedzieć, że przeciwnik był świetny, a my walczyliśmy. Przegraliśmy dwa mecze, więc wyciągniemy z tego turnieju lekcję , która pomoże nam się rozwinąć" - podkreśla selekcjoner.

Dwie porażki w ostatnim tygodniu sprawiły, że "Biało-Czerwone" spadły z podium na czwarte miejsce w tabeli . To z kolei zdecydowało, że polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale z Chinkami , które finiszowały na piątym miejscu, wygrywając tyle samo spotkań, co Polska.

"Jesteśmy na drodze, na której powinniśmy być. Zdecydowaliśmy się potraktować te rozgrywki jako przygotowanie do ćwierćfinałów w Łodzi. Ale to też pierwszy sezon po igrzyskach, pierwszy sezon nowego cyklu. Mamy więc wiele okazji, by się rozwijać - powinniśmy inwestować, dawać kolejne doświadczenia na międzynarodowym poziomie zawodniczkom, które w ostatnich dwóch latach nie miały takiej okazji. To chwila, w której warto w nie zainwestować. To były nasze dwa cele" - przekonuje Lavarini.