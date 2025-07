Polskie siatkarki już w środę 9 lipca rozpoczną trzeci turniej interkontynentalny Ligi Narodów - "Biało-Czerwone" zmierzą się kolejno z Koreą Południową (9.07, Brazylią (11.07), Japonią (12.07) i Bułgarią (13.07), a do zmagań w japońskiej Chibie przystąpią jako wiceliderki tabeli rozgrywek. "Biało-Czerwone" do tej pory przegrały tylko jedno spotkanie (po tie-breaku z Turcją) i tracą zaledwie punkt do liderek, czyli Włoszek.

Sytuacja Polek w rankingach indywidualnych Ligi Narodów nie przedstawia się już tak kolorowo. Po ośmiu meczach najskuteczniejszą siatkarką jest Francuzka Iman Ndiaye, która ma na swoim koncie 169 punktów. Dla porównania najlepsza w tym zestawieniu Polka Magdalena Stysiak zgromadziła do tej pory 105 "oczek", co daje 15. pozycję.

Ndiaye jest też najlepszą atakującą - z ataku zdobyła 144 punkty, co daje średnio 18 na mecz. Stysiak jest 13. Nieco wyżej w zestawieniu blokujących jest Agnieszka Korneluk, która zdobyła 18 punktów blokiem, co daje jej siódme miejsce. W tym aspekcie królują Hena Kurtagić z Serbii i Brazylijka Julia Gambatto Kudiess - obie mają na swoim koncie po 33 punktowe bloki.

Po dwóch turniejach w rankingu najlepszych rozgrywających przewodzi Chinka Zixuan Zhang, która do tej pory posłała 236 dokładnych piłek do swoich koleżanek. 11. jest najlepsza z Polek, Katarzyna Wenerska. Najlepiej broniące zawodniczki? Tutaj równych nie ma sobie Juliette Gelin z Francji, która odnotowała już 114 obron. Nasza libero, Aleksandra Szczygłowka z 75 obronami w dorobku jest siódma.

Selekcjoner testował również Olivię Różański, której następnie nie powołał na turniej w Belgradzie. Po meczach w Chinach skreślił również Dominikę Pierzchałę, za to włączył do składu Magdalenę Jurczyk, Weronikę Centkę-Tietianiec oraz Julitę Piasecką. Siłą rzeczy te zawodniczki nie miały większych szans na to, by podczas turnieju w Serbii podbudować statystyki na tyle, żeby liczyć się w rankingach indywidualnych.