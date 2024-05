"Zagrałyśmy swoją siatkówkę. Myślę, że jest jeszcze kilka elementów do poprawy, ale to, co miałyśmy pokazać i na czym miałyśmy się skupić, wykonałyśmy. Najbardziej nas cieszy wygrana, bo to kolejne cenne spotkanie dla nas" - mówiła po spotkaniu Weronika Centka.