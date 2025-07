Polskie siatkarki reagują po kłopotach w Lidze Narodów. Nie ma mowy o spokoju

Polskie siatkarki wyleciały do Japonii jako wiceliderki Ligi Narodów. W ich terminarzu na ostatnie spotkanie fazy wstępnej były cztery mecze, z czego w dwóch były zdecydowanymi faworytkami - w rywalizacji z Koreą Południową i Bułgarią . Tymczasem inaugurujące turniej spotkanie z rywalkami z Azji okazało się zaskakująco trudne.

"Mieliśmy swoje problemy na początku. Musimy lepiej nakładać presję od początku na kolejnych rywali. Nie możemy pozwolić naszym głowom na utratę skupienia. Musimy wierzyć w to, że to my możemy być górą" - stwierdził przed kamerą VolleyballWorld.