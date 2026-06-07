Przed pierwszym turniejem Ligi Narodów w Nankinie reprezentacji Polski siatkarek towarzyszyły znaki zapytania. Karierę zakończyła środkowa i kapitan Agnieszka Korneluk, do Chin nie poleciała atakująca Magdalena Stysiak. W dodatku już na miejscu okazało się, że kontuzja wykluczyła z gry przyjmującą Martynę Czyrniańską.

Tymczasem "Biało-Czerwone" rozpoczęły rozgrywki znakomicie - od trzech zwycięstw. W ostatnim meczu czekały jednak na nie Chinki, które dzień wcześniej rozbiły w trzech setach reprezentację Serbii - tę samą, którą Polska pokonała w piątek po emocjonującym tie-breaku.

Kapitalne otwarcie polskich siatkarek. A potem przebudziły się rywalki

Na niedzielne spotkanie Stefano Lavarini znów posłał szóstkę z Alicją Grabką na rozegraniu. Zdecydował się też na jedną zmianę po wygranej z Serbią - do składu wróciła przyjmująca Monika Lampkowska.

Pierwsze skrzypce w pierwszym secie grały jednak Julia Szczurowska oraz Julita Piasecka, które napędzały polskie ataki. Do tego Szczurowska oraz Anna Obiała nękały Chinki zagrywkami. I przewaga Polek od początku rosła - prowadziły 8:3, potem 11:5, a wreszcie nawet 17:9. To była koncertowa partia Polek - Szczurowska zdobyła siedem punktów, Piasecka pięć, a wynik na 25:16 ustalił atak Lampkowskiej.

Drugiego seta Chinki zaczęły jednak lepiej. W kontratakach skuteczna była Yushan Zhuang, gospodynie odskoczyły na trzy punkty przy stanie 8:5. Ta przewaga wkrótce jeszcze wzrosła, rywalki zablokowały atak Szczurowskiej, ostrzeliwały też Polki zagrywką.

Przy stanie 6:12 Lavarini zmienił atakującą, wprowadzając Oliwię Sieradzką, przy wyniku 7:15 wykorzystał drugą przerwę. W pewnym momencie przewaga Chinek sięgnęła aż 11 punktów. Włoch wprowadził kolejne rezerwowe, wynik udało się nieco poprawić, ale "Biało-Czerwone" i tak przegrały wyraźnie - 18:25.

Liga Narodów siatkarek. Wielkie emocje w końcówce czwartego seta

Na trzeciego seta Lavarini wrócił do podstawowego składu. Rozpędzone Chinki znów jednak narzuciły Polkom swoje warunki gry. Szybko odskoczyły na cztery punkty, nie pomogła przerwa na żądanie Lavariniego - wkrótce gospodynie prowadziły już 11:5.

Polki potrafiły się jednak podnieść. Pomogły dwa asy serwisowe Obiały oraz wejście z rezerwy Martyny Łukasik. Do remisu 13:13 doprowadziła Sieradzka, po chwili Maja Koput dała Polsce prowadzenie, a Lavarini bił brawo swoim siatkarkom.

W końcówce blok Obiały sprawił, że Polki wygrywały już 21:19. Trzy kolejne akcje jednak przegrały, podobnie jak całą końcówkę partii - skończyło się wynikiem 23:25, w ostatniej akcji przez chiński blok nie przebiła się Sieradzka.

Rezerwowa atakująca rozpoczęła jednak czwartego seta, podobnie jak rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Po drugiej stronie znakomicie wciąż spisywała się jednak Zhuang. Chinki były skuteczniejsze w kontratakach, znakomicie radziły sobie zwłaszcza na środku.

Polkom takich rozwiązań brakowało. Lavarini przy stanie 9:12 przywołał do siebie drużynę i namawiał, by jego siatkarki mocniej naciskały w kontratakach i więcej ryzykowały w akcjach przy siatce. Remis przyniosło jednak ryzyko w polu zagrywki, które z dobrym skutkiem podjęła Koput.

Przy stanie 16:16 w roli głównej wystąpiła pani arbiter Rene Karina Noemi. Odgwizdała błąd Wenerskiej, czym wywołała olbrzymie protesty polskich siatkarek. Do słupka sędziowskiego podbiegł także rozemocjonowany Lavarini. "To kpina w biały dzień" - ocenił decyzję arbiter Marek Magiera, który komentował mecz w Polsacie Sport.

Na nic jednak protesty, a po tej sytuacji to Chinki przejęły inicjatywę. Mimo prowadzenia 23:20 Polki zdołały jednak doprowadzić do remisu - świetnie grały w obronie, w ataku nie zawiodła Piasecka. Zdecydowała gra na przewagi, w niej Chinki wygrały 26:24.

Polki kończą więc pierwszy turniej Ligi Narodów z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. Drużyna pozostanie w Azji, gdzie od 17 czerwca będą rywalizować w turnieju w Tajlandii.

Julita Piasecka w czasie meczu z Chinami VolleyballWorld materiały prasowe

Piłkę przyjmuje Aleksandra Szczygłowska, libero polskiej drużyny VolleyballWorld materiały prasowe

Maja Koput, 19-letnia środkowa reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe





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